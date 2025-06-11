研究空污減廢獲肯定 中山大學林淵淙獲傑出工程教授獎

中山大學環境工程研究所特聘教授林淵淙，獲中國工程師學會114年度傑出工程教授獎。（記者許麗娟攝）

2025/06/11 15:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕中國工程師學會114年度「傑出工程教授獎」揭曉，國立中山大學環境工程研究所特聘教授、新興污染物研究中心主任林淵淙對於空污減廢、促進循環經濟等獲肯定，並獲總統表揚。

中國工程師學會創立於1912年，是國內歷史最悠久、規模最大的工程學術團體，傑出工程教授獎每年由各大工程學術機構推薦遴選，為國內工程領域重要榮譽。林淵淙自2008年起任教於中山大學，研究專長涵蓋綠色能源、空氣污染防治、節能減碳、資源循環再利用、空氣毒物學及環境賀爾蒙監測等領域，近年在環境與能源工程類國際頂尖期刊發表多篇高影響力論文，廣獲國內外肯定。

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林淵淙亦擔任國科會環工學門召集人、中華民國環境工程學會理事及台灣氣膠研究學會監事等職務，多次主持經濟部、環境部及國科會等大型研究計畫，研究涵蓋生質能回收、全氟烷基化合物（PFAS）去除、飛灰再利用、電池金屬回收、空氣品質監測及健康風險評估等，實踐學術、產業及公共治理的多方連結。

除學術研究外，林淵淙亦積極參與公部門政策與地方治理，曾任台南市政府環保局長，將多年研究成果實踐於政策執行，帶領團隊推動台南市空污治理、再生資源利用及環境韌性提升等工作，推動城市走向綠色永續。

對於此次獲獎，林淵淙感謝評審的肯定，以及學生與研究團隊多年來的支持與努力，未來將持續致力於工程教育與研究，期許能培育更多優秀人才，貢獻社會與產業發展。

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