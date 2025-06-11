2024消費申訴及調解案件統計出爐 線上遊戲類減少36.7％

2024年線上遊戲類相關消費申訴及調解案件減少36.7%。示意圖。（圖擷取自photoAC）

2025/06/11 14:24

〔記者林志怡／台北報導〕行政院消保處今日公布2024年全國消費申訴及調解案件統計報告，2024年案件總計77,293件，較2023年減少1,389件，且主要調解案件類型以線上遊戲、運輸、食品等為多。行政院消保處簡任秘書呂惠珍指出，線上遊戲相關案件大幅減少36.7%，運輸案件則主要與機票退費等相關，案件數略增9.36%。

消保處指出，2024年全國受理消費申訴及調解案件計77,293件，較2023年的78,682件減少1,389件，且第1次申訴案件總計61,291件，占全國申訴及調解案件近8成。

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此外，第1次申訴案件中，排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「房屋」，共計17,485件，約占第1次申訴案件29％，且前4名與去年排序相同，案件量除「運輸」類案件數量較上一年度增加9.36％，其餘3類都有減少，第5名「房屋」類的申訴案件則上一年度大致相當，微幅上升0.3％。

消保處簡任秘書呂惠珍指出，運輸類案件主要與機票有關，雖業者訂購時有註明改票、退票費用，以及能否退票等內容，但可能在消費者訂購時揭露不夠明確，或有其他可能問題，造成退費爭議，目前已有協處機制，但也呼籲消費者訂購前務必詳加閱讀說明。

呂惠珍也提到，消保處在去年也與數位部會議討論線上遊戲相關爭議案件因應作法，並請相關部會加強宣導，並請業者遵守相關規範，加上「轉蛋法」持續落實，去年「線上遊戲」類案件減少幅度最為明顯，從2023年的7,051件下降為4,463件，下降率達36.7%。

此外，呂惠珍指出，外送平台是近年來的新興消費服務，去年也多有外送平台選購餐點或商品，餐點未送達或收到的商品或餐點與訂購不符，以及平台系統或會員權益等問題，呼籲業者建立送餐標準作業程序及妥處客訴，消費者則要詳閱相關條款與規範，並在收到餐點後檢查確認，保留相關紀錄、證據。

2024年全國消費申訴及調解案件與2023年比較。（消保處提供）

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