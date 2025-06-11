新北議員要求續辦喝鮮乳、供免費營養午餐 侯友宜：財源可行才有辦法做

新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/11 15:00

〔記者黃子暘／新北報導〕中央原欲推動「生生喝鮮乳」，最終因配套與實務困難終止，台北市府自行推動，新北市議員陳乃瑜今（11）日在市政總質詢中，呼籲新北市府跟進，並實施國中小免費營養午餐政策。新北市長侯友宜表示，財源可行才有辦法做，希望中央多多挹注，市府現行提供經濟弱勢學童「幸福晨飽」等相關資源可以使用。

陳乃瑜說，台北市、台南市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣與屏東縣自籌經費，續辦生生喝鮮乳，提供每週一瓶鮮乳給學童，新北擁有約29萬名國中小學生，比照台北每週供應一瓶鮮乳，預算約2.9億元。

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此外，陳乃瑜指出，營養午餐方面，桃園市、宜蘭縣、新竹縣市、南投縣、彰化縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、連江縣已全面提供國中小免費營養午餐，新北若比照實施，每年所需經費約為35億元，僅占新北市總預算的1.5%；她說，財政收支劃分法修正後，新北市可望年增374億元，過去4年歲入超收達296.35億元，市府不是沒錢支應。

侯友宜、教育局長張明文表示，生生喝鮮乳原本中央要做，後來又不做了，希望中央儘速將財劃法修法過後的統籌分配稅款發下，若財源可行才有辦法做，新北市長期負債約940億元，針對弱勢學童，市府也提供每日性的「幸福晨飽」等資源可以使用。

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