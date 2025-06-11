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    台南羊奶產業：防疫把關與品質保證

    台南養羊場數及頭數都佔全國第一，南市動物防疫保護處表示，強化疫病防治，確保羊乳品質，希望消費者愛用國產羊奶。（記者王涵平攝）

    台南養羊場數及頭數都佔全國第一，南市動物防疫保護處表示，強化疫病防治，確保羊乳品質，希望消費者愛用國產羊奶。（記者王涵平攝）

    2025/06/11 13:44

    〔記者王涵平／台南報導〕台南養羊場數及頭數都佔全國第一，南市動物防疫保護處表示，強化疫病防治，確保羊乳品質，希望消費者愛用國產羊奶。

    動保處今舉行「動保處確實把關 羊奶好喝啦」防疫記者會，邀請養羊業者分享羊場防疫成果，透過嚴格防疫措施與源頭把關，確保乳羊健康無虞，現場請來兩隻可愛的小羊咩咩，還有母羊媽媽讓大家體驗擠羊奶，感受新鮮現擠的羊奶。

    農業局長李芳林表示，目前台南市乳羊場約有33場，在養8545頭，在養場數及頭數都佔全國第一，羊場主要分布於新化、歸仁及關廟等地區，帶動台南羊奶產業發展，讓更多消費者愛用羊奶。

    動保處長方川和表示，為強化疫病防治，動保處每年乳羊場實施例行性檢驗，確保乳羊場無各種重大人畜共通傳染病；2024年乳羊結核病共檢驗38戶、9723頭次，布氏桿菌病檢驗38戶、1094頭次，2025年度乳羊結核病迄今已檢驗33戶、8298頭次，布氏桿菌病檢驗33戶、914頭次，結果均為陰性。

    嘉南羊乳運銷合作社監事主席李明興表示，台南的養羊產業規模龐大，並發展悠久，各牧場長期配合動保處的防疫措施，也順利渡過羊痘疫情等重重挑戰，讓乳羊健康成長，產出的羊乳品質自然看得見。

    台南養羊場數及頭數都佔全國第一。（記者王涵平攝）

    台南養羊場數及頭數都佔全國第一。（記者王涵平攝）

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