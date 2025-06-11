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    新北議員揭衛生、社會局社工缺額高 侯友宜：提供福利拚留才

    新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/11 14:42

    〔記者黃子暘／新北報導〕我國生育率逐年下降，新北市議員黃淑君今（11）日在市政總質詢上表示，新北家庭暴力案中的兒少保護通報量、兒童少年保護通報案件量居高不下，雖反映出民眾已建立通報意識，但也反映出新北市社工缺額的困境，衛生局、社會局的社工缺額與進用率都急迫需要改進。市長侯友宜答詢指出，社工薪資為全國一致性的，市府也希望透過久任獎金等福利留才。

    黃淑君說，新北市近5年新生兒死亡率、近4年5歲以下兒童死亡率都高於全國平均，近7年家庭暴力案中的「兒少保護」通報量來到史上最高，2024年4233件，近5年兒少保護通報案件量也來到史上最高19387件；面對如此大通報量，也揭露新北市第一線社工的缺額、進用率急需改善的問題。

    黃淑君表示，社會局第一線社工缺額史上最高，總計166人，衛生局不敢提供社工人力缺額，不過新北市審計處2023年決算報告揭露，衛生局心理衛生社工人力缺口史上最高，2023年中央核定59人，衛生局僅聘僱18人，缺額41人，進用率史上最低僅有30.51%，新北社會安全真的破了大洞。

    侯友宜回應，新北市人口多、幅員遼闊，包括社工、警消等工作繁重，留才不易，這也是市府應該努力改善之處，而社工薪資屬於全國一致性的，市府希望通過福利調整留才，包括提供久任獎金、研擬提供租金補助等福利，盼盡可能留才。

    黃淑君也批評，行政院會於5月通過「兒童托育服務法草案」，將0歲至2歲托育規範單獨立法，未來托育相關人員若涉有身心虐待、或情節重大的不當對待等行為，除罰款，也可公布行為人姓名及托育機構名稱，然而板橋區某托嬰中心曾發生女嬰「庭庭」死亡案，該機構負責人疑似另起爐灶，這類案件不是「報一件、做一件」，市府該主動全面清查。

    侯友宜回應，若有違反法令，請相關單位了解、從嚴處置。

    社會局長李美珍說，依照「兒童及少年福利與權益保障法」調查處理。

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