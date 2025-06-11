疑正取台大碩士班卻遭竄改為「放棄報到」 學子報警追查

1名南投縣國立大學陳姓畢業生3月下旬，獲知錄取台灣大學碩士班，他向媒體投訴，他上網完成報到後獲選為某實驗室研究生，本月初卻莫名被竄改為「放棄報到」，讓他可能丟了學籍。（資料照）

2025/06/11 14:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕1名南投縣國立大學陳姓畢業生3月下旬，獲知錄取台灣大學碩士班，他向媒體投訴，他上網完成報到後獲選為某實驗室研究生，本月初卻莫名被竄改為「放棄報到」，讓他可能丟了學籍，求助無門；桃園警方單一窗口通報後，將調閱資料清查是否遭駭，將積極查辦。

陳姓畢業生指出，3月25日上午查詢台大研究所錄取序號，發現是「志願1」的正取生，立刻完成碩士班網路報到；4月14日獲核為實驗室研究生，已展開研究準備，卻於6月2日晚間接獲同學通知網站顯示「錄取放棄」。他懷疑，有人非法入侵網站，在他不知情的狀況下，冒名竄改，才會取消錄取。

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陳姓畢業生極力為自己爭取權益，希望台大能採取補救措施，並加強系統安全，之後他已向台北市政府警察局中正二分局思源街派出所報案，盼由警方釐清是否有不肖駭客，讓他能取回學籍。

警方依單一窗口方式通知陳的住居處桃園市政府龜山警分局，警方指出，已掌握陳姓畢業生台大入學報到系統遭竄改的IP位置等線索，將積極追辦，協助陳姓畢業生保障他的權益。

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