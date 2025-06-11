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    新北危險建物580計畫再添2案 三重、土城2社區公告招商

    新北市三重區成功段社區申請危險建物「580專案計畫」，基地鄰近捷運三重站及三重行政園區。圖為完工模擬示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市三重區成功段社區申請危險建物「580專案計畫」，基地鄰近捷運三重站及三重行政園區。圖為完工模擬示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    2025/06/11 12:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動危險建築物「580專案計畫」，其中三重區成功段及土城區清水段2處社區經整合取得共識，即日起上網公告招商，這2案適用「防災都更2.0」，皆可以原建築容積的1.5倍重建，希望提高廠商誘因，協助住戶早日脫離危險居住環境，重建嶄新家園。

    新北市住宅及都市更新中心指出，「580專案計畫」針對轄內海砂屋、耐震不足或是去年0403震災受損的紅、黃單建物等，由社區自行整合都更意願50%以上提出申請，住都中心及市府再投入資源，攜手「新北都更大聯盟」專業技術團隊進行方案評估，協助住戶了解規劃內容及自身權益，若後續有超過80%住戶同意重建，由住都中心啟動公辦都更招商作業，為社區公開評選實施者。

    其中，三重成功案基地位於三重區三陽路、三陽路60巷、三陽路14巷及重陽路1段60巷所圍部分街廓，包括2筆土地，面積約976坪，使用分區為住宅區，建蔽率50%、容積率300%，鄰近捷運三重站及三重行政園區，地理區位佳、交通便利且生活機能良好。

    土城清水案基地位於明德路1段、明德路1段20巷、延吉街296巷及金城路2段所圍部分街廓，範圍內有1筆土地，基地面積約1157坪，為第2種住宅區，建蔽率50%、容積率240%，鄰近未來的捷運土城樹林線LG09站。

    新北住都中心執行長錢奕綱指出，這2處社區皆有超過8成以上參與「新北市危險建築物580專案計畫」及「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫（俗稱防災都更2.0）」的意向，凝聚高度重建共識，且2案皆適用原建築容積的1.5倍重建，加上基地大小適中、區位良好，極具招商潛力。

    錢奕綱說，為使潛在廠商更了解案件內容，住都中心將於6月19日舉辦招商說明會，期望藉由公辦都更引入民間資源，協助危險社區重建，更新後將提升居住安全，形塑以人為本的宜居環境。

    新北市土城清水段社區申請危險建物「580專案計畫」，基地近土城樹林線LG09站。圖為完工模擬示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市土城清水段社區申請危險建物「580專案計畫」，基地近土城樹林線LG09站。圖為完工模擬示意圖。（圖由新北住都中心提供）

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