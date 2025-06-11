電腦挑的！食藥署AI系統揪問題食品 命中率提升3成

食藥北區管理中心主任鄭維智、食藥署副署長林金富、台灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所教授陳縕儂（左至右）分享邊境查驗導入AI輔助，讓大數據成為食安神隊友，不但命中率提升3成，每年還可省下上百萬元檢驗費用。（記者邱芷柔攝）

2025/06/11 13:13

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國進口食品年年攀升，從2011年的45萬批增加至2024年超過76萬批，增幅近七成，但查驗人力幾乎沒變，讓邊境檢驗壓力大增。為強化食安把關，衛福部食藥署自2020年起導入「邊境預測智能系統（BPI）」，讓大數據成為食安神隊友，透過AI輔助精準抽驗，不但命中率提升三成，每年還可省下上百萬元檢驗費用。

「決定要抽誰，是電腦選的！」食藥署副署長林金富表示，過去查驗多仰賴人工隨機抽樣，如今每批報驗商品都會經過7種機器學習模型判讀，再由「多數決」決定是否抽驗。他也指出，目前全國邊境稽查正式人力僅71人，在行政院支持下，預計今年下半年可再補人，擴編至百人規模。

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食藥署今（11日）在例行記者會上說明，BPI系統整合大數據與AI演算法，從產品類別、產地、進口商到歷史違規紀錄，事先預測潛在風險，輔助查驗人員判定是否抽驗。食藥署北區管理中心視察何佳樺說，系統結合現行「邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI）」，在不增加人力的情況下，有效提升邊境查驗的準確度，讓問題產品止步境外。

以生鮮水果為例，導入AI前抽驗率為6.7%、命中率約3%；AI上線後，抽驗率降至4.3%，但命中率升至3.8%，查驗效率提高，同時每年可節省約400萬元費用。若抽中不合格產品，系統還會自動提高後續抽驗頻率，最高可達100%逐批查驗。

食藥北區管理中心主任鄭維智也舉去年的蘇丹色素事件為例，強調當時問題源自境外輸入，食藥署因此啟動「三大法寶」應對，一是源頭管理，要求國外製造廠提供不含蘇丹色素報告，違規者停權，二是阻絕境外，高風險產品由AI輔助抽驗，命中即退運或銷毀，三是一網打盡，將不合格進口商與其關係企業列入預警名單，加強監控。

林金富補充，BPI目前已與13國、14個國際食安系統連線，即時掌握全球食安警訊，並結合歷史資料與風險因子進行預測分析，讓查驗更精準。他強調，就像詐騙手法五花八門，食品風險也在進化，AI能加快反應，未來也將持續優化模型與資料庫，強化邊境查驗能量，讓民眾吃得更安心。

食藥署今（11日）在例行記者會上說明，BPI系統整合大數據與AI演算法，從產品類別、產地、進口商到歷史違規紀錄，事先預測潛在風險，輔助查驗人員判定是否抽驗。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

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