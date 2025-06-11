卓冠廷稱三峽、鶯歌老街觀光人次少 侯友宜估三鶯線、美術館有幫助

新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/11 14:13

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（11）日進行市政總質詢，市議員卓冠廷質詢表示，市府觀光旅遊局預算逐年下降，鶯歌、三峽老街觀光人次在全國敬陪末座，要求改進。侯友宜說，三鶯線正力拚明年通車，屆時會串連老街規劃帶動觀光的計畫，還有新北市立美術館也已開幕，預計有助三峽、鶯歌區觀光。

卓冠廷表示，侯友宜在競選總統期間針對觀光提出政見，包括年增15到20％的預算，還要建置便利交通路網，他認同相關證見，但反觀侯友宜回歸新北市政以後並沒有落實相關規劃，觀旅局預算近年不進反退，在2025年新北市總預算史上最高2224億元的如今，觀旅局預算卻僅5.45億元，只有總預算的0.25％。

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卓冠廷說，新北市3條著名老街為淡水、鶯歌、三峽老街，鶯歌、三峽老街去年度觀光人次卻敬陪末座，老街振興不應該只有經濟發展局的問題，事關文化、觀旅等局處，希望侯友宜比照參選總統政見，2026年觀光預算應提升15%至6.27億元。

侯友宜回應，預算當然是多多益善，但觀光並非單看預算，市府斥資建立新北美術館成立也是希望帶動當地觀光，另外也有三鶯線力拚明年通車，也希望屆時帶動更多觀光人潮，他則成觀旅局與各局處統合協作，看現狀是否有可改善之處。

侯友宜指出，要經濟求精，三鶯文創整合計畫大多已經完成，三鶯線通車後會跟老街規劃串聯，相信加上美術館，有望帶動當地觀光。

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