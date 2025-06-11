稻米新品種「台東36號」通過命名 抗稻熱病、產量佳

台東36號（東稉育1102098號）與對照品種台稉9號於田間生育情形。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/11 12:40

〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場稻作研究團隊歷經7年努力，成功選育具爆米花香氣、米質優、抗稻熱病及抗倒伏特性的水稻新品系「東稉育1102098號」，昨天經水稻新品種命名審查會議，獲得審查委員一致通過命名為「台東36號」。可提供稻米產銷契作集團產區選擇新品種之參考，有助稻米競爭力之提升。

本次審查會議由農業部高雄區農業改良場吳志文副場長主持，審查委員包括國立中興大學陳宗禮教授、國立嘉義大學黃文理教授、台東區農業改良場江瑞拱前副場長、台中區農業改良場楊嘉凌科長、農業部農業試驗所賴明信研究員及農糧署宋鴻宜科長等產官學專家。審查委員首先至田間實地了解植株生育情形，並聽取台東農改場報告新品種選育過程與品種特性簡報及檢視新品種稻穀、糙米、白米性狀與白米飯的口感，並品嘗新品種製成的米餅與玄米茶。審查委員依據田間生育狀況與農藝性狀的表現，一致肯定新品種具有良好株型、抗稻熱病、抗倒伏性、產量穩定及食味佳等優良特性。

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台東農改場表示，水稻新品種「台東36號」於107年第1期作以台東30號為母本、台東35號為父本之雜交後代進行選拔，由第5世代選出東稉育1102098號品系，歷經產量比較試驗、區域試驗及各項檢定，表現優異。「台東36號」屬中晚熟品種，於全國區域試驗第1期作、第2期作均具有穩定的產量表現，稻穀每公頃平均產量分別為5256公斤與3686公斤，與對照品種台稉9號產量接近，秧苗期耐寒性佳，並對稻熱病及褐飛蝨具有抗性；穀粒飽滿，米粒外觀品質良好，食用品質為A-B級，優於或等同於良質米推薦品種台稉9號。

台東場說，近年來稻米市場消費趨勢以米質為導向，台灣香米品種目前的栽培面積約11000頃，占全年水稻種植面積5.5%，顯示香米品種深受消費市場喜愛。而在氣候變遷下，水稻病蟲害發生及植株倒伏風險也較以往增加，新品種「台東36號」兼具優良品質與良好栽培特性，預期推廣後可獲得消費者及稻米產銷契作集團產區歡迎，冀能為稻米產業之發展有所貢獻。

台東36號（東稉育1102098號）與對照品種台稉9號之白米比較。（記者黃明堂翻攝）

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