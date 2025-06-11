中市不保險不能租YouBike2.0 傷害險投保率由84％增至95％

中市推未投保無法騎YouBike，傷害險投保率已由84%提升至95%。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/11 14:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府「保」護你！為提升YouBike公共自行車安全，自107年11月及108年7月推行免費公共自行車第三人責任險及傷害險，今年4月1日起實施未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike 2.0E電輔車、未填寫傷害險投保意願調查無法租YouBike2.0等新措施，交通局長葉昭甫表示，新制上路2個月，傷害險投保率由84%提升至95%，創歷年投保率新高。

葉昭甫表示，市長盧秀燕大力推動YouBike站點普及化，落實環保減碳的「藍天白雲行動計畫」，讓市民從綠色運輸參與愛地球的行動力，台中市2014年7月試營運YouBike至今年已11年，目前已有超過197萬人申請微笑單車YouBike的會員，台中市也持續提升YouBike公共自行車服務，截至今年6月11日，已建置1592站租賃站，累積總騎乘人次超過1億920萬，平均每天有近6萬人次租借YouBike，使用人次和台中捷運綠線營運量每日約6萬人次相當，顯示提升投保率刻不容緩，保障市民騎乘安全。

請繼續往下閱讀...

台中市為鼓勵民眾投保，因此4月開始實施「不保險不能租」的實質控管機制，民眾若未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車、未填寫傷害險投保意願調查無法租YouBike2.0。此制度實施後，投保率也從84%一口氣跳升至95%，YouBike 100%投保是交通局的目標，呼籲未投保的5%民眾，盡速投保。

交通局補充，民眾租借YouBike後，車輛騎乘間若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）、若因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠保障，以維護使用者騎乘權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法