防番茄瘋欉！芝麻養天敵昆蟲 不須用藥就殲滅銀葉粉蝨

銀葉粉蝨躲藏於溫室番茄葉片上，農民不易發覺而錯過最佳防治時機。（圖由苗栗農改場提供）

2025/06/11 14:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕公眾人物都愛粉絲，這「粉蝨」讓農民很頭痛，造成茄科作物「瘋欉」的主要害蟲就是銀葉粉蝨，農業部近年推動以蟲治蟲，農業部苗栗農改場針對銀葉粉蝨的天敵昆蟲菸盲椿象研究適合的釋放技術，在作物定植初期就搭配種植芝麻供菸盲椿象寄居，之後再搭配釋放，就可殲滅銀葉粉蝨。

銀葉粉蝨會讓茄科作物如小番茄、葫蘆科等瓜果作物染病，最後造成生長畸形、果實品質低劣，最後植株只能整根拔除，農民往往會遭受嚴重損失，苗栗農改場指出，銀葉粉蝨因為體型極小，通常都是在蟲害已經非常嚴重時才會讓農民察覺，施用化學農藥防治因錯過防治時機因此效果不彰，而銀葉粉蝨的天敵昆蟲就是會棲息在芝麻植栽的菸盲椿象，因此在作物定植初期，就要導入菸盲椿象的銀行植物系統「芝麻」。

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苗栗農改場助理研究員鄭哲皓進一步說明，「銀行植物」，是提供天敵昆蟲的棲地、食物及繁殖場所，讓天敵昆蟲族群維持在田間，不會在施放後因為找不到獵物而立即消失，菸盲椿象可棲息在芝麻上，透過此系統施放技術，在番茄種植期間3週內產生新一批成蟲，並在該作物種植初期以每5公尺的間距播種芝麻，待芝麻成長約20公分株高後開始釋放菸盲椿，連續使用3次可成功建立天敵昆蟲族群，可大幅降低農藥使用量3成，並也因初期就導入防治，也大幅減少瘋欉，減少農民損失。

鄭哲皓表示，芝麻屬於容易照顧且耐旱雜糧植株，照顧成本低，加上又適合菸盲椿象棲息，是理想的銀行作物，不過因芝麻生長溫度需要維持一定，因此這模式在較高溫的南部效果更佳。

菸盲椿象可棲息在銀行植物（芝麻）上，於溫室內建立銀行植物系統可促進天敵昆蟲族群建立，延長防治效果。（圖由苗栗農改場提供）

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