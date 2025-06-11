選總統曾提爭取2038亞運在台灣 新北議員要求侯友宜實踐爭取

新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/11 14:41

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北2025年世界壯年運動會5月底落幕，新北市議會今（11）日進行市政總質詢，市議員李宇翔詢問市長侯友宜是否要落實競選總統期間的政見，爭取2038年亞運在新北舉行。侯友宜回應，亞運希望結合北部各縣市一同爭取。

李宇翔說，台北市府已在規劃爭取2038年亞運在台舉行，也準備斥資700億元建設新場館，試問競選總統時，侯友宜曾提出相關政見，新北是否有以爭取規劃？此外，侯友宜的總統政見包括每人每週免費到國民運動中心運動一次，目前新北僅65歲以上長者享有公益時段，這與市府推動的「全民健康」推廣理念背道而馳，希望侯友宜在新北落實實施。

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侯友宜、體育局長洪玉玲回應，2038年亞運會有水域競賽的場館在新北市，合作上有機會共同爭取，當時總統政見是以台灣為主體性爭取，單一個新北市或雙北其實無法消化亞運如此龐大的競賽項目，賽事規模與世壯運不同，希望結合中央體育署、北部縣市爭取亞運辦理；新建場館部分，可以使用既有體育館改變，而非為單一賽事大興土木，最後變成蚊子館，這樣也不好。

至於免費運動福利，侯友宜指出，若經費到位當然可行，希望財政收支劃分法的統籌分配稅款盡快發下，有錢就有辦法做。

在體育建設方面，李宇翔反映，林口國民運動中心游泳池有使用者反應水質疑似有問題，下去游泳後出現皮膚癢狀況，盼市府建立運動中心評鑑機制，使委外管理的運動中心受到有效的評鑑制度監督。

侯友宜表示，已有設立相關評鑑機制，市府會更嚴格落實，將會針對林口運動中心水質部分進行隨機抽驗，確保民眾運動權益。

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