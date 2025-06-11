高雄31天8次停電 陳其邁：電網韌性應配合都市更新加快腳步

高雄市長陳其邁（左）出席高雄警察節活動，對於近日高雄多次停電，希望電網韌性配合都市更新跟產業發展加快腳步。（記者許麗娟攝）

2025/06/11 14:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市旗津區9日近9000戶大停電，昨日清晨高雄車站周邊也有321戶停電，累計31日發生8次停電，對此台電有提及旗津或是其他老舊社區配線老舊等問題，市長陳其邁今（11日）受訪表示，希望台電在整個電網韌性，配合都市更新跟產業發展加快腳步。

陳其邁指出，供電除了有充足的電力之外，更重要的是電網的韌性，尤其在周邊配輸送電部分，應該要再加強，像是在旗津或是其他比較老舊社區配線的部分，或是相關配電電壓等相關設備，也必須加速同步進行，事實上這問題不管是市府或者是透過立委，我們也跟台電反映過非常多次，都希望在整個電網韌性配合都市更新跟產業發展加快腳步。

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針對台電近期停電及電網韌性，立委賴瑞隆昨日邀請台電副總經理陳銘樹說明強化改善措施，陳銘樹表示，旗津事故起因為變電所裸露匯流排設備老化損壞，台電已於第一時間緊急搶修，並1小時內完成全區復電。旗津變電所設備汰換與屋內化工程，將於6月25日完成，屆時匯流排將全面室內化，能有效降低因異物或高溫影響造成的跳電風險，大幅提高供電穩定性。

陳銘樹說，台電已實施高雄市變電所設施全面汰換，將變電所裸露匯流排設備改為室內氣封絕緣開關設備，提升居民用電安全與穩定，對產業民生、整體城市發展皆有助益，陸續完成6所設備汰換，包括梓官、鹽埕、鼓山、永安、大崗、大湖等，最後一所旗津變電所，也將於6月25日完工，可加強系統轉供能力，加速布建饋線自動化，有效協助事故發生轉供和應變能力，未來台電也會持續緊盯供電改善，降低停電發生。

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