喊話考選部！ 本土牙醫團體盼延後波波學歷審查會議

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會呼籲考選部將波波學歷審查會議延期。（本土小牙醫聯盟提供）

2025/06/11 13:36

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部修正醫師法施行細則遭質疑放寬持國外學歷返台參與醫師、牙醫師國考門檻，本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會今（11日）再度召開記者會，直指考選部明天就要召開波波學歷審查會議，放水波波即將通關，呼籲延期、待衛福部廢止施行細則後再開，以及立法院提出展延施行細則的審查期限，社福及衛環委員會召委劉建國、蘇清泉排案審查退回衛福部。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，民國110年起參加我國醫師、牙醫師國考第ㄧ階段的國外學歷生，分別近410人、超過500人。在110年第2次和111年第1次醫師國考時，因為106年學歷採認原則，曾經篩選掉近40位資格不符的波波，比例幾乎達10分之1。「波波」指持波蘭等東歐或中歐國家醫學及牙醫學歷的台籍畢業生，

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不過，黃映綺指出，衛福部去年11月發布修正的醫師法施行細則，卻出現5大爭議點，包含畢業學校從要求「應為教育部已列入參考名冊」，改為「或為當地國政府學校權責機關或其認定之教育專業評鑑團體所認可者」也適用；遠距教學從不予採認調整成因重大變故採遠距教學取得部分學分者不在此限。

此外，臨床技能測驗（OSCE）對象從涵蓋醫學系、牙醫學系、中醫學系的「持國外學歷畢業生」轉變為「國外醫學系」，波波牙不用考，有刻意放寬之嫌；以及牙科見習時數可扣抵實習時數，見習是旁邊看、實習是動手操作有落差，還有新制可回溯至106年以後在國外開始修習醫學系科的學生，違反法律不溯及既往的原則。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏指出，新版細則允許波波遠距教學，反觀有台大學生因為新冠疫情滯留國外無法回台上課，結果被延畢1年，他認為，這些波波都應該回去原本的學校補足課程。

台大牙醫系副教授王東美也強調，可以因為疫情等原因就改成遠距嗎？政府有哪個部門去考察國外的遠距教學內容？痛批衛福部豈能為了權貴子弟能當醫生而危害國民健康？

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會提出3點呼籲，包含考選部立即延後波波學歷審查會議；衛福部廢止施行細則，回到原有的舊版施行細則加上「106年學歷採認原則」的標準；立法委員陳昭姿、蘇清泉信守承諾提出展延施行細則的審查期限，社福及衛環委員會召委劉建國、蘇清泉排案審查，把惡法退回衛福部。

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