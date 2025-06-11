綠議員批高虹安提高敬老卡點數跳票 竹市府：研擬提高到800點

新竹市議會民進黨議員曾資程稱高虹安竹市愛心敬老卡提高點數跳票，且未開放行動不便者及臥床者代領，籲市府能提高點數到1200點。市府表示已研擬提高到800點。（記者洪美秀攝）

2025/06/11 13:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕繼新竹市議會民進黨團上週要求市府提高愛心敬老卡點數及讓行動不便者可代領後，黨團議員曾資程今天市政總質詢提到，高虹安當初承諾提高20%點數到720點，但至今未編，欠長輩身障者的點數近3年，建議提高點數到1200點。國民黨團今天也要求市府提高到1000點，市府社會處稱將規劃提高到800點，並研擬親屬代購使用機制。

曾資程說，高虹安當初競選時稱要提高點數20%到720點，至今3年快過了，預算都未編，他要求市府若要提高點數，應把欠長輩身障者3年的點數合併提高到1200點，且應開放家人代領代購，才符合敬老愛心卡設立使用初衷。

請繼續往下閱讀...

國民黨團今天也開記者會稱愛心敬老卡的使用情形這2年增加6倍以上，顯示政策推動獲肯定，黨團建議應將敬老愛心卡提高到1000點，以符合使用需求。且應開放行動不便者可由家人代領代購，這樣才符合社福精神。

國民黨團稱，過去敬老愛心卡的執行率僅8%，如今提升到31%，籲市府應對擴大敬老卡與愛心卡的使用範圍和優化持續推動，讓有需要的市民能真正方便使用。

市府回應，秉持先增加敬老卡及愛心卡的點數與使用範圍，因此市府自上任以來，便積極推動相關政策，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」為施政方向。目前擴大使用範圍已擴大到農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目。

社會處表示，敬老卡及愛心卡使用效益大幅成長，今年預算達7000萬元，截至5月底已執行超過4340萬元，使用需求攀升，因此，已研擬將敬老卡及愛心卡每月點數自現行600點提升到800點，將採納入預算方式編列規劃。針對多數議員提出可讓親屬代為使用敬老卡及愛心卡，協助行動不便或臥床長輩，市府已著手規劃相關機制。

新竹市議會民進黨團上週批高虹安竹市愛心敬老卡提高點數跳票，且未開放行動不便者及臥床者代領，籲市府能提高點數。市府表示已研擬提高到800點。（記者洪美秀攝）

新竹市議會國民黨團開記者會要求提高愛心敬老卡點數到1000點，且開放使用不便者及臥床者代領。市府表示已研擬提高到800點。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法