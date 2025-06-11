立院交通委員會質疑高鐵董座人選 交通部下午公布人事案

交通部長陳世凱今下午預計舉行記者會說明人事案，公布高鐵、台鐵董事長和新觀光署長人選。（資料照）

2025/06/11 12:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院交通委員會今天（11日）審查「道路交通管理處罰條例」修法草案，藍白立委質詢時輪番質疑高鐵新董事長人選、前文化部長史哲是否適任，交通部次長陳彥伯僅表示，目前還在程序中。交通部長陳世凱今天下午預計舉行記者會說明人事案，正式公布高鐵、台鐵董事長和新觀光署長人選。

前文化部長、現任行政院政務委員史哲預計接手高鐵董事長，而現任高鐵董事長鄭光遠則降薪調任台鐵公司董事長。由於史哲經歷都和文化有關，沒有交通或工程經驗，被質疑是酬庸、民進黨派系分贓。

請繼續往下閱讀...

立委洪孟楷在交通委員會批評該人事案「兒戲」，沒有交通專業卻空降。陳彥伯表示，交通業務的推動靠所有交通人的努力，只要加入團隊就是交通人，「董事長的公司治理，只要努力做好，都是很棒的交通人」。他也表示，相關人事案都還在程序當中。

陳世凱今天下午15時將舉行記者會說明人事案，預計公布台鐵公司和高鐵公司的新董事長，以及新的觀光署長。據了解，新的觀光署長將由松山文創園區前總監、台鐵公司董事陳玉秀接任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法