南市公托及家園聯合招生開跑 141個名額6/16前線上報名

台南市公托及家園聯合招生開跑，6月16日前線上報名。（圖由南市社會局提供）（記者蔡文居攝）

2025/06/11 12:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市114年公設民營托嬰中心（公托）及公共托育家園聯合招生即日起開跑，今年全市4處公托及13處家園共計招收141名未滿2歲嬰幼兒，只要設籍台南市，且嬰幼兒的父母至少其中一方連續設籍台南市滿6個月以上者即可申請，有意申請的市民朋友請於6月16日前至「台南市育兒資源網」進行線上報名。

南市社會局表示，為減輕家長照顧負擔，台南市一直積極致力於提供多元化的托育服務，截至目前，全市已經設立13處公托家園及4處公設民營托嬰中心。社會局持續努力尋找合適空間，設立公設民營托嬰中心，並深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力。為每個家庭營造安心育兒的環境，讓孩子在專業、平價的環境中健康成長，實現讓人「願生、能養」的城市願景。

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社會局長郭乃文表示，南市公托及家園提供滿2足月至未滿2歲嬰幼兒日間托育服務，公托每月收取9000元、家園每月收取1萬元的托育費用，每人每月可再請領至少7000元的托育補助，此外，市府預計於今年底前，在白河區、永康區及善化區增設3處公托，持續擴大服務量能，支持更多育有幼兒的家庭。

社會局說明，符合資格的家長請於6月16日前至「台南市」登入會員後，點選「公托/家園線上申請」填妥資料並上傳證明文件後送審，審核通過者於6月30日進行電腦抽籤，社會局將另行公布正取與備取名單。相關申請資訊請至台南市育兒資源網查詢，或洽06-2985085社會局婦女及兒童少年福利科。

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