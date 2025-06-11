北市美堤碼頭整建固定浮台 颱風來不用再撤離

美堤碼頭將整建成颱風來不用再撤離的固定構造物。（台北市水利處提供）

2025/06/11 13:23

〔記者何玉華／台北報導〕台北市水利工程處進行「美堤碼頭整建暨大稻埕碼頭清疏工程」日前決標，預計今年底前完工。改建後的美堤碼頭構造升級，颱風來臨時無須撤離，可節省大量人力物力和公帑；而大稻埕碼頭清淤後，可優化停泊及維持防洪功能。

水利處表示，美堤碼頭位於基隆河16號水門外，是北市藍色水路網絡的碼頭之一，主要是讓藍色水路航線營運交通船停靠，屬於非固定性設施，為避免阻礙水流，一旦北部海上陸上颱風警報發布後，就要進行設施撤離。

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水利處指出，美堤碼頭浮台量體龐大，每次撤離皆需動員大型機具，人力、物力耗費龐大，且易造成設施損壞，為改建美堤碼頭為颱風時無須撤離的構造，由水利處代辦整建工程，將既有浮筒碼頭改建成永久性浮台碼頭 ，含浮筒及環保塑化木棧板共長20米、寬9米，將拆除既有5根固定樁並更新4根固定樁，以達到200年計畫洪水位。

另外，位於淡水河畔、淡5號水門（環河北路與民生西路口）外的大稻埕碼頭，因淡水河潮汐影響，碼頭停泊區回淤過快，導致泥沙淤積，嚴重影響藍色水路船舶停泊需求及防洪安全，為優化大稻埕碼頭停泊功能及維持防洪功能，今年將針對大稻埕碼頭周圍進行長度110米、寬度43至66米的清疏作業，總土方量初估有6000立方公尺。

水利處表示，工程已在今年5月27日以1498萬元決標，工期120日曆天；大稻埕碼頭部分後續將視前期清疏成效來評估是否辦理後續擴充清疏作業，擴充金額為1500萬元，總工程費初估2998萬元，預計6月底開工、年底前完工。

大稻埕碼頭因淡水河潮汐影響，碼頭停泊區回淤過快，導致泥沙淤積。（台北市水利處提供）

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