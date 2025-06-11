扯！穆斯林婚宴誤食豬肉 新竹國賓道歉仍挨批沒誠意

婚禮變一生惡夢！新竹有對穆斯林新人在新竹國賓舉辦婚宴時，竟讓賓客誤食豬肉，抨擊新竹國賓的道歉無誠意！（照片取自新人網路社群貼文影片截圖）（記者洪美秀攝）

2025/06/11 12:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕婚禮變一生惡夢！新竹有對新人5月25日在新竹國賓飯店舉辦婚宴，新郎是穆斯林，與飯店訂約時特叮囑「所有菜餚絕不可含任何豬肉或豬肉製品」，但婚宴當天的米糕竟參雜豬肉，且直到穆斯林賓客誤食後才得知，事後向飯店詢問，卻得不到滿意的回覆；新人在網路上PO文氣憤說：「新竹國賓標榜的『清真認證』難道只是虛設的一場表面功夫？」

新郎王先生5月25日與新娘在新竹國賓宴客，燈光好、氣氛佳，新人也幸福洋溢步入會場，原本用餐氣氛很好，婚禮流程也很順利，直到上第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」時，卻有親友驚覺米糕中有豬肉。

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新郎提到，因家中信仰伊斯蘭教，從小就禁食豬肉，親友也是如此，婚禮邀請近百位從各國遠道而來的伊斯蘭親友，因此特地選有「清真認證」的新竹國賓宴客，原本希望將人生最重要的一天請國賓飯店來協助，沒想到竟是惡夢的結局。

王先生提到，半年前和飯店簽合約時，就已特別註明「餐點無任何肉類，尤其無豬肉及豬肉製品」，婚禮前每次與負責業務見面，都再三叮嚀、重申強調絕對不可以有豬肉的成分入菜，更不用說餐點中出現豬肉這件絕對禁止的事情，雙方簽約加上服務費每桌2萬1780元的菜色，但這道「吻魚瓜仁香米糕」上卻出現豬肉，但新人兩家人都忙於婚事，根本沒注意到，最後還是「穆斯林賓客直接吃到豬肉，才面色凝重告知我們此事」。

王先生氣憤說，飯店態度一直很被動，一開始稱「該廚師因人生規劃，喜宴前就已提出離職，可能因是工作最後幾天，態度漫不經心，才出現疏忽」，隔日，又發函改口「該廚師為求負責，已自請離職」，他們無法認同讓廚師背鍋的處理方式。

「在我人生最重要的一天，新竹國賓飯店直接違約重大疏失，然後我們得到的只有一句『廚師已離職，退你10%服務費』。沒了。」對於飯店的疏失，王先生提出3點要求：公開且正式向所有受影響的穆斯林賓客及新人家庭道歉，全額退還此次婚宴費用以補償損失，說明改善措施、確保類似事件不再發生。

對此，新竹國賓飯店表示，針對當天宴會中一道米糕料理摻雜少量豬肉絲造成回教信仰的賓客不便一事，新竹國賓再次致上誠摯歉意，除當下立即致歉，也免除4萬餘元費用，「經內部調查，是廚師作業疏失，也已自請離職以示負責。」未來接受類似宴會時，將更加小心謹慎。

新竹有對穆斯林新人在新竹國賓舉辦婚宴時，竟讓賓客誤食豬肉，抨擊新竹國賓的道歉無誠意，讓婚禮變一生惡夢！（照片取自新人網路社群貼文）

新竹有對穆斯林新人在新竹國賓舉辦婚宴時，竟讓賓客誤食豬肉，抨擊新竹國賓的道歉無誠意！（照片取自新人網路社群貼文影片）

新竹有對穆斯林新人在新竹國賓舉辦婚宴時，竟讓賓客誤食豬肉，抨擊新竹國賓的道歉無誠意！（照片取自新人網路社群貼文）

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