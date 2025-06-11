板橋富豪社區海砂屋拆除 將建15層以上住商大樓

板橋富豪社區2019年被鑑定為海砂屋，出現房屋傾斜、樓板剝落情形。（圖由都更處提供）

2025/06/11 12:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區中山路2段的富豪社區，2019年被鑑定為海砂屋，出現房屋傾斜、樓板剝落情況，危及居住安全，住戶積極整合申請都更重建，歷經多年奔走，今天舉行建物拆除祈福儀式，將新建3棟15層至19層的住商混合大樓，預計2029年底完工。

新北市政府都市更新處處長康佑寧指出，富豪社區的基地面積達3457平方公尺，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，共有68戶住家，2019年被鑑定為海砂屋，出現房屋傾斜、天花板剝落等情況，居民人心惶惶，在市府輔導及住戶團結努力下，社區2021年7月2日提出都市更新事業計畫暨權利變換計畫申請，去年5月8日核定發布實施。

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都更處表示，整合過程住戶有不同意見，市府協助邀集估價專家釐清爭議，未來將新建3棟地上15至19層、地下4層的住商混合大樓，總戶數達206戶，預計2029年底完工。此案符合「都更二箭」申請資格，新北市長侯友宜頒發資格函，建築基準容積從300%提升至345%，並回饋237坪做為日間照顧中心，協助長者在地安養。

康佑寧說，富豪社區都更案是市府與民間攜手合作的成果，住戶展現高度凝聚力與決心，近9成達成自力更新共識，在都更推動師及都更推動辦公室協助下，成功媒合中山路4戶店面納入更新範圍，擴大建築規模。隨著舊屋點交作業逐步完成，今日舉行的拆除祈福儀式，象徵都更工程啟動，住戶多年的等待終現曙光，迎向嶄新家園。

富豪社區位於新北市板橋區中山路2段，圖為建物外觀。（圖由都更處提供）

板橋富豪社區舉行海砂屋拆除祈福儀式，象徵都更工程啟動。（圖由都更處提供）

板橋富豪社區將新建3棟地上15至19層的住商混合大樓。圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

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