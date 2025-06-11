不忍退役太陽能板顧人怨 南大傅耀賢智慧回收方案獲國家產業創新獎

台南大學環境與生態學院院長傅耀賢長期深耕太陽能板回收與循環經濟產業，榮獲國家產業創新獎。（圖由南大提供）

2025/06/11 12:47

〔記者蔡文居／台南報導〕國立台南大學環境與生態學院院長傅耀賢不忍退役太陽能光電板被「顧人怨」，長期深耕太陽能板回收與循環經濟產業，智慧回收太陽能板，榮獲經濟部第9屆「國家產業創新獎─-產學貢獻組」獎項。南大表示，這是對傅耀賢院長在鏈結綠能科技研發與循環經濟產業界的卓著貢獻的最佳肯定。

南大表示，傅耀賢院長2005年至到南大服務近20年，積極培育綠能科技產業人才。近年，在經濟部、國科會、環境部等跨部會的計畫支持下，2021年創立南大首間衍生公司「鴻躉股份有限公司」，專利技轉超過31項，技轉金額逾1.5億元，該公司更進軍美國南加州設立太陽能板回收處理廠，回收方法通過加州等地的嚴格法規檢驗，打開進駐國際市場的前景。

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傅耀賢與研究團隊提出零污染、低碳排的一站式廢棄太陽能板完全回收智慧處理方案－PVCirculator，透過AI辨識、機器學習與雲端資料庫可自動辨識成千上萬種太陽能板並下達最佳處理參數，且回收資訊皆自動儲存雲端資料庫，並同步共享至所有PV Circulator，解決退役太陽能光電板可能產生的環境衝擊，讓所有物料得以回收再利用，成為低碳原料再次進入各個產業鏈，促進產業鏈上下游之間的經濟活動，實現循環經濟。

傅耀賢表示，他從事太陽能板製造研究逾20年，不忍自己研究多年的產品，退役太陽能光電板被「顧人怨」。近年轉進太陽能板循環回收再利用的技術研發，2024年更成立「太陽能電池循環經濟產業聯盟」，分享資源再生與循環經濟，串聯學術研究與產業應用。

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