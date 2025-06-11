為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    600公尺新人行道啟用！ 彰市國聖國小學童跟「鑽車縫」說掰掰

    600公尺標線型人行道完工啟用，國聖國小門口道路大變身，學童上下學終於不用再「鑽車縫」。（記者張聰秋攝）

    600公尺標線型人行道完工啟用，國聖國小門口道路大變身，學童上下學終於不用再「鑽車縫」。（記者張聰秋攝）

    2025/06/11 12:32

    〔記者張聰秋／彰化報導〕可以不用再「鑽車縫」了！彰化市國聖國小中山路校門前新設的人行道正式啟用，讓原本要跟汽車搶道的學童，終於能乖乖走在屬於自己的專屬通道，不只走得安心，爸媽也超放心！

    全校約150位師生的國聖國小，校門前就是中山路車流熱區，以前學童上下學只能穿梭在汽車與車道間，險象環生，就連要搭公車的民眾也是「無路可走」一樣要與車爭道。

    為改善這一情況，交通部公路局彰化工務段進行道路改善，全新鋪設總長約600公尺、綠底白字的標線型人行道，這週一（9日）正式完工，才啟用短短3天，就讓路況有了改變，由於該路段南北兩邊都有公車站，民眾也發現，中山路車流複雜，以往對行人很不友善，如今有了更多的人行道，讓行人也能享有路權，早該這麼做了。

    工務段段長廖志彬表示，原本規劃的是加高式人行道，但顧慮到店家進出不便，經過溝通後改為標線型，兼顧行人安全與在地需求。不只如此，今年初還另外整修了靠近大度橋的1000公尺人行道，並在金馬路口增設310公尺人行道，整體總長來到1910公尺，今年大甲媽和白沙屯媽祖遶境經過這裡，香客們腳底踩的是新完工的人行道，走起來就是特別安心。

    標線型人行道一路延伸至店家門口，讓居民與消費者都能安全行走，兼顧商家進出便利性。（記者張聰秋攝）

    標線型人行道一路延伸至店家門口，讓居民與消費者都能安全行走，兼顧商家進出便利性。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播