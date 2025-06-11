600公尺新人行道啟用！ 彰市國聖國小學童跟「鑽車縫」說掰掰

600公尺標線型人行道完工啟用，國聖國小門口道路大變身，學童上下學終於不用再「鑽車縫」。（記者張聰秋攝）

2025/06/11 12:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕可以不用再「鑽車縫」了！彰化市國聖國小中山路校門前新設的人行道正式啟用，讓原本要跟汽車搶道的學童，終於能乖乖走在屬於自己的專屬通道，不只走得安心，爸媽也超放心！

全校約150位師生的國聖國小，校門前就是中山路車流熱區，以前學童上下學只能穿梭在汽車與車道間，險象環生，就連要搭公車的民眾也是「無路可走」一樣要與車爭道。

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為改善這一情況，交通部公路局彰化工務段進行道路改善，全新鋪設總長約600公尺、綠底白字的標線型人行道，這週一（9日）正式完工，才啟用短短3天，就讓路況有了改變，由於該路段南北兩邊都有公車站，民眾也發現，中山路車流複雜，以往對行人很不友善，如今有了更多的人行道，讓行人也能享有路權，早該這麼做了。

工務段段長廖志彬表示，原本規劃的是加高式人行道，但顧慮到店家進出不便，經過溝通後改為標線型，兼顧行人安全與在地需求。不只如此，今年初還另外整修了靠近大度橋的1000公尺人行道，並在金馬路口增設310公尺人行道，整體總長來到1910公尺，今年大甲媽和白沙屯媽祖遶境經過這裡，香客們腳底踩的是新完工的人行道，走起來就是特別安心。

標線型人行道一路延伸至店家門口，讓居民與消費者都能安全行走，兼顧商家進出便利性。（記者張聰秋攝）

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