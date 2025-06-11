澎管處提供船班資訊有誤 白沙鄉公所也出錯

澎湖吉貝與赤崁交通船，現在是白沙之星2號負責。（記者劉禹慶攝）

2025/06/11 13:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕負責主導澎湖觀光發展的澎湖國家風景區管理處，官方網頁提供的船班旅遊資訊，竟然出現船班名稱及時間錯誤，讓遊客無所適從，雖然有註明資料僅供參考，票價以白沙鄉公所公告為準，或電洽各遊客中心，但白沙鄉公所船班名稱也是錯誤。澎管處接獲遊客反應，表示將立即更改，並直接連結白沙鄉公所網站。

澎湖本島前往北海、東海、南海各離島，可分別由位於白沙鄉赤崁村的北海遊客中心、岐頭村的岐頭遊客中心及馬公巿第三漁港的南海遊客中心購票前往，船班隨季節與天候狀況，會有所調整，行前須多聯絡查詢。

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由於白沙鄉公所及澎管處網站顯示，吉貝往赤崁交通船是「白沙之星」，但已是舊船，撞破了停在共合造船廠旁邊的碼頭，現在是「白沙之星2號」負責航行；另外東海岐頭至鳥嶼，澎管處是上午11時開航，但白沙鄉公所卻是11時30分，兩者之間相差30分鐘。

雖然澎管處網頁註明，請參考澎湖縣政府白沙鄉公所公告交通船船班資訊，並附上連結網址，還有各遊客中心電話提供查詢，但遊客認為官方網站過於草率，認為這種資訊更新一下很難嗎？澎管處只帶過一句：「資料僅供參考，票價以白沙鄉公所公告為準，或電洽各遊客中心」，就要甩鍋，真是太不負責任。

白沙鄉公所官方網頁，目前吉貝與赤崁交通船還是白沙之星。（記者劉禹慶攝）

澎湖國家風景區管理處官方網頁，不僅船班名稱錯誤，時間也出現30分鐘誤差。（記者劉禹慶攝）

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