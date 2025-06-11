為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎管處提供船班資訊有誤 白沙鄉公所也出錯

    澎湖吉貝與赤崁交通船，現在是白沙之星2號負責。（記者劉禹慶攝）

    澎湖吉貝與赤崁交通船，現在是白沙之星2號負責。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/11 13:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕負責主導澎湖觀光發展的澎湖國家風景區管理處，官方網頁提供的船班旅遊資訊，竟然出現船班名稱及時間錯誤，讓遊客無所適從，雖然有註明資料僅供參考，票價以白沙鄉公所公告為準，或電洽各遊客中心，但白沙鄉公所船班名稱也是錯誤。澎管處接獲遊客反應，表示將立即更改，並直接連結白沙鄉公所網站。

    澎湖本島前往北海、東海、南海各離島，可分別由位於白沙鄉赤崁村的北海遊客中心、岐頭村的岐頭遊客中心及馬公巿第三漁港的南海遊客中心購票前往，船班隨季節與天候狀況，會有所調整，行前須多聯絡查詢。

    由於白沙鄉公所及澎管處網站顯示，吉貝往赤崁交通船是「白沙之星」，但已是舊船，撞破了停在共合造船廠旁邊的碼頭，現在是「白沙之星2號」負責航行；另外東海岐頭至鳥嶼，澎管處是上午11時開航，但白沙鄉公所卻是11時30分，兩者之間相差30分鐘。

    雖然澎管處網頁註明，請參考澎湖縣政府白沙鄉公所公告交通船船班資訊，並附上連結網址，還有各遊客中心電話提供查詢，但遊客認為官方網站過於草率，認為這種資訊更新一下很難嗎？澎管處只帶過一句：「資料僅供參考，票價以白沙鄉公所公告為準，或電洽各遊客中心」，就要甩鍋，真是太不負責任。

    白沙鄉公所官方網頁，目前吉貝與赤崁交通船還是白沙之星。（記者劉禹慶攝）

    白沙鄉公所官方網頁，目前吉貝與赤崁交通船還是白沙之星。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國家風景區管理處官方網頁，不僅船班名稱錯誤，時間也出現30分鐘誤差。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國家風景區管理處官方網頁，不僅船班名稱錯誤，時間也出現30分鐘誤差。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播