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    熱爆！北市1.4萬戶社宅僅45戶有冷氣 侯漢廷籲納標配

    極端高溫頻發，夏日冷氣幾乎是必備品，但台北市1.4萬多戶社宅僅45戶配有冷氣；台北市政府都發局表示，會將冷氣列為未來新建社宅設施，逐步落實於施工中與規劃中社宅。（記者甘孟霖攝）

    極端高溫頻發，夏日冷氣幾乎是必備品，但台北市1.4萬多戶社宅僅45戶配有冷氣；台北市政府都發局表示，會將冷氣列為未來新建社宅設施，逐步落實於施工中與規劃中社宅。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/11 12:40

    〔記者甘孟霖／台北報導〕極端氣候影響，異常高溫使人難耐，民眾也愈發需要冷氣。不過，台北市政府興建1.4萬餘戶社會住宅當中，僅有45戶配備冷氣，排名六都倒數。台北市議員侯漢廷呼籲，市府應將冷氣列為興建社宅的基本配備，別讓承租戶變成二等公民。市府表示，過去因財務考量未將冷氣列為標配，會把冷氣列為未來新建社宅設施，逐步落實於施工中與規劃中社宅。

    侯漢廷表示，目前六都由政府設置冷氣設備的社會住宅數量依序為，新北市5737戶、桃園市4374戶、台中市3668戶、高雄市245戶、台南184戶，中央國家住都中心設置5115戶；而台北市目前已完工的1萬4588戶社宅，卻只有大龍峒社宅45戶設有冷氣，在六都當中敬陪末座。

    他說，台北市夏季酷暑動輒飆上近40度高溫，冷氣早已是維持基本生活與健康的必需品，社宅設置冷氣比例過低，無法回應住民對於舒適與健康居住的基本期待，也有失首都應有的政策引領與施政標準。

    侯漢廷也說，可以理解興建社宅成本高，如一次購置大量冷氣機也會造成財政負擔，建議可以比照桃園市作法，採取冷氣設備「租賃分期付款」方式，由政府負擔前期部分費用，後續再分為10年攤還，估計每月只要提撥租金收入1%就可以推動改善，降低一次性支出，兼顧政策推動及財政永續。

    都市發展局指出，社宅家具標配，2015年起以提供固定式家具為主，因興建、維護社宅成本負擔重，基於冷氣設備採使用者付費原則，因此未列為標配。

    不過，都發局表示，現今考量極端高溫頻發、都市熱島效應加劇，社宅政策須與時俱進。針對即將啟用社宅，由北市住都中心承襲過往租賃經驗，研擬以租代買的媒合精進模式，將於經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共4處社宅配合住戶入住期程，於各案場看屋日，提供住戶諮詢選用；未來將參酌租賃辦理情形，檢討推廣實施範圍，並將冷氣列為未來新建社宅設施，逐步落實於施工中與規劃中社宅。

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