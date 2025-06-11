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    2028中火可無煤？盧秀燕：3部燃氣將上線 2026可拆燃煤機組

    盧秀燕說，今明年3部燃氣機組上線，可抵10部燃煤，因此2026可拆10部燃煤機組。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕說，今明年3部燃氣機組上線，可抵10部燃煤，因此2026可拆10部燃煤機組。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/11 12:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕認為2028年中火可無煤，國民黨市議員朱元宏詢問為何有此認定？盧秀燕表示，中火發電3300MW，1部燃氣可抵2.5至3部燃煤，而昨天已核准中火第一部燃氣機組，明年中火及中嘉電廠各有1部燃氣，可抵10部燃煤，因此若順利的話，她認為2026就可拆燃煤機組；但盧還是認為，燃氣還是火力發電，中火是全國最大排碳設計。

    台電表示，自2018年起，持續積極推動台中電廠新增燃氣機組計畫，以「增氣減煤」的方式兼顧穩定供電與環保改善。在市府核准新1號機試車後，台電會接續進行相關測試運轉作業，努力在今年底前上線供電，另外，新2號機則規劃明年上線，屆時兩部機組預計一年可供應140億度的穩定電力，而兩部既有1、2號機燃煤機組也會配合拆除，持續擴大減煤減排。

    市議員朱元宏今天在市議會質疑，中火如何2028年無煤發電？盧秀燕表示，一部燃氣機組可抵2.5至3部燃煤，昨天已核准燃氣機組，明年中火還有1部燃氣機組上線，加上中嘉電廠也會上1部，將有3部，因此明年就有3部燃氣，等於10部燃煤，若順利，2026年就可全拆，全部燃氣發電，希望中火不要使用燃煤，是為維護中部民眾的健康。

    盧秀燕表示，但是燃氣非綠電，只是污染少一點，跟燃煤一樣是屬於火力，因此中火是全國最大碳排設施。

    盧秀燕指出，國衛院有發表，指肺癌跟碳排有關係，而台中市發生率高於全國平均，中市議員也有人罹患，還好台灣醫術好，有復原。

    盧秀燕指出，為了排碳，政府規定烤肉限時，就是怕污染空氣，但是中火卻是全國最大碳排設施，不准人民烤肉，卻讓中火興建燒煤，無疑是只准州官放火不准百姓點燈，百姓都很憤怒，不知道為何要燒煤來傷害人民的健康。

    盧秀燕表示，若順利的話，今年及明年會有3部燃氣機組上線，2026就拆10部燃煤機組。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕表示，若順利的話，今年及明年會有3部燃氣機組上線，2026就拆10部燃煤機組。（記者蘇金鳳攝）

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