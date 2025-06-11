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    蝴蝶颱風生成！週四起低壓帶北移 南台灣防大雨

    蝴蝶颱風路徑潛勢預報圖。（圖擷取自中央氣象署）

    蝴蝶颱風路徑潛勢預報圖。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/06/11 11:14

    〔記者林志怡／台北報導〕今年第1號颱風「蝴蝶」於上午8時生成，中央氣象署指出，蝴蝶颱風預測路徑距離台灣有相當距離，不會直接影響台灣接下來的天氣，但基隆北海岸、恆春半島、馬祖將有較強的陣風出現，且週四後因低壓帶北移並帶來水氣，東南部、南部將陸續出現較明顯雨勢。

    中央氣象署預報員謝佩芸指出，蝴蝶颱風今日上午8時在南海地區生成，未來將逐漸往西北方、朝海南島周邊移動，強度略有增強趨勢，但仍將維持在輕度颱風等級，預計在週五登陸海南島後，持續往中國華南地區前進，並逐漸減弱為熱帶性低氣壓，期間雖路徑轉往東北方向，但和台灣仍有相當距離。

    謝佩芸指出，蝴蝶颱風對台灣並無直接影響，今日台灣在太平洋高壓籠罩下，各地天氣炎熱，白天西半部地區普遍35至36度，台北盆地、南部內陸近山區相當炎熱，東半部地區有32至33度高溫。

    不過，因高壓南側的南海至菲律賓東方海面為低壓區，且有相當多雲系發展，白天東半部地區斷斷續續有零星短暫雨，且下半天雨勢將更加明顯，中北部山區、南部平地則需注意午後雷陣雨。

    明日隨著低壓帶北移並帶來水氣，台灣周邊環境吹東南風，花東、恆春半島降雨將更加明顯，南部、中部地區也有短暫降雨，北部地區則需注意午後雷陣雨；週五則因風向轉為南風，迎風面的南部地區降雨漸增，北部也有零星降雨發生，其他地區維持午後雷陣雨為主的天氣型態。

    謝佩芸說，週六台灣周邊轉吹西南風，花東降雨趨緩，雨區轉移至西南部地區，並可能出現短暫陣雨或雷雨，週日雨區則轉移至中南部地區，中午過後的山區也需注意午後雷陣雨。

    今明高溫預測。（圖擷取自中央氣象署）

    今明高溫預測。（圖擷取自中央氣象署）

    未來降雨趨勢。（圖擷取自中央氣象署）

    未來降雨趨勢。（圖擷取自中央氣象署）

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