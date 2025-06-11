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    宜蘭傳國小廚工熱暈 校方緊急配置電風扇

    宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，有廚工因工作環境高溫悶熱、通風不良，導致推餐車時熱暈。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，有廚工因工作環境高溫悶熱、通風不良，導致推餐車時熱暈。（記者王峻祺攝）

    2025/06/11 12:43

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，負責2校學童每天1150份餐食，10日上午8點多，有廚工因工作環境高溫悶熱、通風不良，導致推餐車時熱暈，現場僅6台抽風機，另外2台電風扇還年久失修未更換，基層反映持續在超過34度高溫環境工作「真的吃不消！」校方及團膳業者接獲後，緊急配置新電扇，允諾會進行改善。

    宜蘭中山、宜蘭國小連同團膳業者約計10名廚工，其中1人在10日早上熱暈，嚇壞所有人，基層反映中央廚房僅裝設抽風機，導致室內密閉氣溫上升，唯一2台通風用的電扇還壞掉，請營養師上報修繕遲遲未果。

    基層透露，營養師禁止廚工使用電風扇，也未幫忙申請，理由是擔心有灰塵；另外，水果分裝室內的貼壁式旋轉式電風扇，早已故障無法使用，廚工去年已向營養師反映至今未見修繕，導致大家長時間暴露在熱傷害及職災傷害的環境中。

    基層指出，相較於少部分學校及中央廚房裝有空調或冷氣、防塵扇等，工作環境真的友善許多，希望能獲得相關單位重視，積極改善廚工環境，避免再有廚工中暑暈倒，才能提供學童更有品質的餐食。

    黃姓團膳業者說，承包2校團膳業務後，第一時間也有建議校方，建置配膳室，但礙於原有建物建築法規無法更改作罷，至於未來是否增設空調及相關空間調整，會再向學校討論，讓設備環境愈改愈好。

    中山國小校長劉文勝說，營養師主要著重學童餐食的清潔及衛生，第一時間老舊掛壁電扇已拆除，並新增3台站立式電扇改善通風，新電扇主要放置生菜清理區，熟食區因怕食物受污染無法放置，未來會加強多方聯繫，保障辛苦廚工的工作環境，至於未來是否裝設空調，因涉及法令還要再研議，會與教育處溝通評估。

    宜蘭縣府教育處表示，針對2校廚房環境及廚工反映相關通風不良等意見，已請校方重視並立即改善，讓廚工在作業上能夠更舒適，並應強化廚工與營養師間的溝通協調，一起投入環境改善，提升工作環境品質。

    宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，現場有6台抽風機，因沒有電扇環境悶熱。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，現場有6台抽風機，因沒有電扇環境悶熱。（記者王峻祺攝）

    現場已經新增3台電扇，改善悶熱環境的室內通風。（記者王峻祺攝）

    現場已經新增3台電扇，改善悶熱環境的室內通風。（記者王峻祺攝）

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