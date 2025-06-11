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    養貓強制登記、室內飼養可免打狂犬病疫苗 東縣今年排160場次宣導

    飼養貓納入寵物登記，明年起違者開罰。（記者黃明堂攝）

    飼養貓納入寵物登記，明年起違者開罰。（記者黃明堂攝）

    2025/06/11 11:45

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府表示，農業部今年起將「貓」 納入應辦理登記之寵物。並給予養貓飼主1年宣導緩衝期，若於明年1月1日後，飼主未攜貓辦妥登記將依法開罰3000元至1萬5000元罰鍰。另動植物防疫檢疫署與專家小組討論後，決定放寬家貓注射狂犬病疫苗之規範，長期飼養在室內的貓咪，或者外出時會使用運輸籠等避免露出身體或逃脫之器具，將不再要求強制注射。但放養貓因仍屬高風險族群，必須強制注射疫苗。

    台東縣政府表示，因應2項中央政策變革，縣府於今年5月5日公告修正114年度「犬貓及人工飼養陸生食肉目動物狂犬病疫苗預防注射」事項，並自7月1日生效。飼養或管領於室內之貓，且其外出時以箱籠裝載，能有效防止貓伸出四肢、頭、尾或逃脫，得免注射狂犬病疫苗（所稱室內，指以屋頂或天花板及其四壁以隔板或其他物隔間，以防止貓隻逃脫之空間）。

    台東縣動物防疫所今年排定辦理160場次巡迴鄉（鎮、市）村、里、部落、社區。宣導寵物狂犬病防疫及登記政策，屆時將提供參加民眾辦理犬貓「免費」登記優惠活動，請縣民依期程踴躍參加，詳見動防所官網

    農業處長許家豪強調，台東縣獸醫診療機構較少，縣民應配合巡迴宣導期程就近攜犬貓辦理登記及疫苗注射。切勿心存僥倖，違法未辦理犬貓寵物登記者，將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。而未依法注射狂犬病疫苗者，罰鍰更高達3萬元以上15萬元以下。

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