吃鳳梨竟有芒果香！ 屏東九如農會「芒果鳳梨」上市 助小農行銷

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，超市推出芒果鳳梨，協助小農試賣。（記者羅欣貞攝）

2025/06/11 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有別於主流市場的金鑽鳳梨，屏東縣已有小農開始種植「芒果鳳梨」，近來上市，九如鄉農會超市協助行銷，果肉細緻、甜度高，因為帶有芒果香氣，消費者感到很新鮮；九如農會表示，限量試賣，大約只有10天，有意嚐鮮者可把握機會。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，芒果鳳梨就是農試所研究推出的台農23號，是以台農19號跟21號雜交出來，此次九如鄉農會超市協助行銷的芒果鳳梨，是由農民盧學謀等人有機栽種2年，未經催花，植株自然熟成開花而成，細緻順口，帶有濃濃的芒果味香甜，是今年夏天的新選擇，可以鮮食、打果汁、做成冰棒。

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此次試賣的芒果鳳梨，是和檸檬一起種植，龔泰文表示，今年檸檬減產，小農還有鳳梨採收，算是另一種收穫，消費者吃金鑽鳳梨吃久了，可以有另一種選擇，因為自然熟成，錯開縣內一般鳳梨的產期，試賣價每顆79元，平均重約1.2台斤。

九如鄉農會除了生鮮鳳梨以外，還推出鳳梨纖維做成的帽子，取鳳梨葉回收製作，讓整支鳳梨都能利用，幫助農業加值。

芒果鳳梨帶有芒果香。（記者羅欣貞攝）

九如鄉農會除了生鮮鳳梨以外，還推出鳳梨纖維做成的帽子。（記者羅欣貞攝）

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