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    台大攜手富邦談永續未來 國發會：減碳目標不變、將做企業後盾

    發會副主委高仙桂（左二）、富邦集團董事長蔡明忠（右二）、台大校長陳文章（左一）、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田（右一）等人11日出席富邦集團與台大風險中心合辦的「富邦永續大未來論壇」，並在會中合影。（記者廖振輝攝）

    發會副主委高仙桂（左二）、富邦集團董事長蔡明忠（右二）、台大校長陳文章（左一）、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田（右一）等人11日出席富邦集團與台大風險中心合辦的「富邦永續大未來論壇」，並在會中合影。（記者廖振輝攝）

    2025/06/11 11:58

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台大風險中心今與富邦集團舉辦永續未來論壇，國發會副主委高仙桂強調，政府淨零碳排的目標不會改變，也推動綠色金融，會做企業的後盾；富邦集團董事長蔡明忠則認為，社會上應該要有能源轉型的共識，減碳必須成為全民運動。

    台大風險中心與富邦集團共同舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「新興政經局勢下台灣永續轉型風險與機會」為主題進行探討。

    高仙桂致詞提到，川普退出巴黎協定，讓企業對推動淨零轉型產生懷疑，但實際上沒有人走回頭路，而政府在2050淨零碳排的目標也不會改變，除啟動第二次能源轉型，也協助企業推動AI科技賦能轉型，國發會攜手國科會推動AI十大建設，幫助企業找到變動中的機會，在綠色競爭中取得優勢，做企業的後盾。

    高仙桂也提到，賴總統曾提及綠色金融可以在淨零轉型中扮演重要角色，政府也有相關策略，預計2030年綠色金融投融資可達6兆元。企業有轉型方案，並提出自主減量計畫，政府會鼓勵金融業給予最高融資支持。

    蔡明忠致詞提到，隨國家氣候變遷對策委員會成立，也揭示短中期減碳目標，但這必須要靠全民一起達成，可惜社會在面對氣候變遷時，會認為是下世代問題，因此對淨零排碳、轉型的迫切性仍缺乏共識，能夠變成全民運動才能達成，例如多爬樓梯少坐電梯、搭大眾運輸、空調溫度控制等。

    蔡明忠會前受訪時表示，這2年整個國際的政經地緣政治的變遷非常巨大，對台灣的淨零轉型同時帶來危機、轉機。危機是能源政策的部分，過去太多偏重非理性，流於政治化的討論，比較缺乏社會上專業討論的共識，因此大家沒有能源轉型的共識，這是很難能夠成功的。

    蔡明忠說，社會上大家對於減碳、氣候變遷的議題，好像還覺得還很遙遠，屬於下個世代的問題，減碳成為全民運動的風氣沒有養成，所以未來整個社會都要共同去積極面對轉型的迫切性需求。

    在轉機方面，蔡明忠認為，台灣有很堅韌的公民社會，台灣能夠在國際的經濟、政經情勢這麼快速變遷下，還能夠繼續的強大跟存活，包括傳產、高科技等企業大部分都可以掌握整個局勢的變化進行快速布局，這就是台灣人的共同特色，求新求變成為生存的契機。

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