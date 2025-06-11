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    北桃園往返新北國道客運再+1 「727」路線6/16起試辦3個月

    桃園市自16日起將試辦「727」公車路線，往返桃園巨蛋與新北土城永寧轉運站之間。（交通局提供）

    桃園市自16日起將試辦「727」公車路線，往返桃園巨蛋與新北土城永寧轉運站之間。（交通局提供）

    2025/06/11 11:16

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園往返雙北通勤族越來越多，尖峰時間國道客運幾乎班班客滿，市長張善政今（11）日主持市政會議，宣布自16日起，將試辦「727」公車路線，往返桃園巨蛋與新北土城永寧轉運站之間，串聯桃園區大有、藝文特區、中路等生活區，試辦時間3個月。

    交通局表示，727試辦路線由亞通客運營運，從桃園巨蛋出發，沿桃園區三民路、成功路三段、大有路、大興路、大興西路，自南桃園交流道經國道2號、3號至土城交流道，並經土城區中央路三段抵達永寧轉運站，串聯桃園巨蛋、桃園高中、榮民醫院、大有、藝文、中路等三大特區，里程往返計60.4公里。

    交通局表示，727試辦路線規劃平日往返共計8班次、假日往返共計4班，收費方式同桃園市市區公車採里程計費，全程全票77元、半票38元，並適用基北北桃及桃竹竹、桃竹竹苗等TPASS月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買1送1優惠（第2趟優惠18元）。

    桃園市自16日起將試辦「727」公車路線，往返桃園巨蛋與新北土城永寧轉運站之間。（交通局提供）

    桃園市自16日起將試辦「727」公車路線，往返桃園巨蛋與新北土城永寧轉運站之間。（交通局提供）

    727試辦路線規劃平日往返共計8班次、假日往返共計4班。（交通局提供）

    727試辦路線規劃平日往返共計8班次、假日往返共計4班。（交通局提供）

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