高手在民間！淡水校園驚見「落葉畫家」 引上萬人朝聖

鳳凰花開，淡水新市國小的程姓警衛利用落葉花朵進行創作。（擷取自滬尾小鎮/FB）

2025/06/11 11:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鳳凰花開又是畢業時節，新北市淡水新市國小的校門口卻出現落花創作而成的畫作，從吉伊卡哇、派大星到各種可愛圖案，吸引學生與家長駐足，原來這些都是學校警衛的傑作，讓許多網友驚嘆是「被警衛耽誤的藝術家」。

一名網友8日在臉書社團「滬尾小鎮」發文分享，表示新市國小的警衛每天早上都會在校門口，以掃帚巧手拂動掉落的鳳凰花與葉片，創作出令人驚喜的圖案，學生每天都會期待今天會有什麼作品，有時也會提出點子請他畫。

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貼文一出，隨即吸引上萬名網友按讚，許多人也曬出近期其他作品，包括熱門IP「吉伊卡哇」、卡通角色「派大星」等，留言狂讚「我的媽呀！太厲害了」、「好厲害的藝術家」、「被學校警衛耽誤的藝術創作家！」、「這麼幸運的學校！老師和學生都有福氣」。

據了解，這位「鳳凰花畫家」是50多歲的程姓警衛，已在新市國小服務超過8年，他畢業自美術相關科系，近期正值鳳凰花盛開，讓他將滿地落花化為畫筆，創作出送給畢業生的「地上祝福」，也為校園增添暖心風景。

警衛先生以掃帚和落葉花朵畫出吉伊卡哇與派大星等圖案。（本報合成，擷取自滬尾小鎮/FB）

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