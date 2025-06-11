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    東吉釣獲大物怕中毒不敢吃 專家稱因海域而異

    東吉墓仔坡釣客釣獲淡網紋裸胸鯙，擔心有毒不敢食用。（黃祐祐提供）

    東吉墓仔坡釣客釣獲淡網紋裸胸鯙，擔心有毒不敢食用。（黃祐祐提供）

    2025/06/11 11:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1位釣客前往澎湖東吉墓仔坡垂釣，意外釣起1尾大物，因不諳物種名稱，上網查證為鯙科生物，因在蘭嶼、墾丁、綠島等地，都傳出食用類似物種中毒案件，因此不敢貿然食用。但澎湖海洋專家表示，釣客釣起的是淡網紋裸胸鯙，本身無毒，中毒原因是「雪卡毒」，因海域而異，澎湖沒聽過有相關案例。

    根據文獻記載，釣客釣起的大物是淡網紋裸胸鯙，又稱錢鰻、薯鰻、虎鰻，為條鰭魚綱鰻鱺目鯙亞目鯙科的其中一種，分布於印度西太平洋區，從阿曼至印尼，北起日本，南至澳洲海域，體長可達80公分，為底棲性魚類，屬肉食性，生活習性不明。

    鯙科魚類在台灣俗稱為薯鰻或錢鰻，廣泛分佈於世界熱帶及亞熱帶海域，是珊瑚礁區重要的肉食性魚類，也是近海經濟性食用魚種。尤其澎湖更將錢鰻當作高檔海洋生物，然而食用鯙類常有發生食物中毒之事件，而且爪哇裸胸鯙鰻，亦被分離出神經毒熱帶性海魚毒，所以鯙類ㄧ般被視為是含有熱帶性海魚毒之有毒魚種。

    針對鯙類生物是否有毒？有網友指稱是雪卡毒，在台灣墾丁、蘭嶼、綠島都曾傳出食用中毒案例，但澎湖確實是比較沒有聽聞與雪卡毒相關的案例。澎湖海洋專家表示，雪卡毒應該是藻食性魚類吃了有毒的浮游性藻類後，這些魚類再被珊瑚礁位階較高的生物捕食，再經由食物鏈（生物累積）的途徑，造成食用後中毒的現象。

    澎湖海洋專家表示，淡網紋裸胸鯙本身無毒，中毒是雪卡毒與海域有關。（黃祐祐提供）

    澎湖海洋專家表示，淡網紋裸胸鯙本身無毒，中毒是雪卡毒與海域有關。（黃祐祐提供）

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