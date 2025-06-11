今年首颱「蝴蝶」誕生！最新路徑曝光 鄭明典分析強度發展

根據日本氣象廳觀測認定，南海熱帶低壓已經增強今年第1號颱風「蝴蝶」，預估將偏西侵襲中國海南島後北轉登陸廣東一帶。（圖擷自日本氣象廳）

2025/06/11 09:31

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於南海的熱帶低壓「TD01」已於今（11日）上午增強為第1號颱風「蝴蝶」，不過前氣象局（署）長鄭明典指出，「蝴蝶」颱風氣流高低層分離，強度發展相對有限，預估將偏西侵襲中國海南島後北轉登陸廣東一帶。

根據日本氣象廳觀測認定，南海熱帶低壓已經增強今年第1號颱風「蝴蝶」，今上午8點的中心位置在北緯16.2度、東經113.9度，以每小時15公里速度向西北西移動，預估將偏西侵襲中國海南島後北轉登陸廣東一帶，對台灣沒有直接威脅。

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對於「蝴蝶」未來的發展，鄭明典在臉書PO衛星雲圖指出，因為垂直風切過強，高低層氣流分離，「蝴蝶」低層的環流中心完全裸露，雖然外圍環流仍然完整，在季風氣流加持下，強對流很可能再次重整，只是未來強度發展可能就相對有限了。

雖然「蝴蝶」不會直接侵台，天氣風險公司分析師林孝儒表示，隨「蝴蝶」登陸中國陸地逐漸消散後，其外圍水氣將擴散至台灣上空，預測各地雲量將增多、天氣也轉趨不穩，週四至週末東南部及南部降雨影響將有增多趨勢，南部整日有短暫陣雨或雷雨，預測局部地區達大雨等級或南部山區單點達豪雨機會，中北部及東部亦須留意午後熱對流發展，帶來局部較大雨勢，民眾外出記得攜帶雨具，留意天氣變化。

衛星雲圖顯示蝴蝶颱風高低層分離，鄭明典指出颱風未來強度發展有限。（圖擷自鄭明典臉書）

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