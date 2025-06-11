新北三民高中攜手雙溪國小舉辦雙語科學營 點燃偏鄉學童學習熱情

三民高中學生在科學營課程中教小朋友製作酸鹼火箭。（新北市立三民高中提供）

2025/06/11 10:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中為增進師生社會服務經驗與教育回饋，今年與雙溪國小合辦「雙語科學營」，針對國小3至6年級學童，由三民高中師長帶領高二數理專班學生設計課程與活動，帶領學童進行科學實驗及雙語學習，透過有趣方互動課程，深化孩子們的學習體驗。

三民高中校長彭盛佐說，營隊科學課程以「認識酸鹼」為主軸，帶領學生製作酸鹼火箭，寓教於樂；雙語課程則引導孩童認識語言多元性，激發他們對語言及科學的好奇心與探索慾望，課程內容結合創意與實作，讓學童在學習中充滿驚喜與成就感。

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擔任營隊總召集人的三民高中學生花裕祺說，在營隊籌辦過程中，學生也收穫良多，他身為營隊總召，前期準備與時間管理是很大的挑戰，雖然過程辛苦，但完成營隊後的成就感讓人難忘，也學會如何完美地策劃與執行營隊的課程與人力分配。

副召集人劉子榕說，團隊合作是做好大型活動的主要因素，從規劃到執行都不是一個人的努力，大家互相協助才能順利完成這次活動，活動組的吳虹諭表示，她聽到要辦國小營隊的消息時就很有興趣，準備過程中不斷討論與跑流程，讓活動更加完善。

帶隊導師林容靖表示，學生從籌辦這場雙語科學營當中，不僅在學科上精進，更能多元探索自我，並且在服務學習中，每個人皆能發揮所長綻放獨特光芒，透過雙語、科學與創意活動，希望能點燃偏鄉孩子心中那股對學習的火花。

雙溪國小教務主任盧雅惠表示，對三民高中師生的用心陪伴與規劃表示感謝，營隊的課程不僅讓孩子們學會有趣的酸鹼實驗，也點燃偏鄉孩子對未來的希望與夢想。

新北市立三民高中學生從營隊中也獲益良多。（新北市立三民高中提供）

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