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    「周氏蝦捲」爆廚餘倒回滷鍋 官方致歉：涉事員工「已解聘」

    台南知名美食店家「周氏蝦捲」，近日被網友爆料，有員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，消息一出引發網友熱議，官方後續也發聲，強調「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」，除了致歉也表示涉事員工已遭解聘。（圖擷自Dcard）

    台南知名美食店家「周氏蝦捲」，近日被網友爆料，有員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，消息一出引發網友熱議，官方後續也發聲，強調「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」，除了致歉也表示涉事員工已遭解聘。（圖擷自Dcard）

    2025/06/11 09:47

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台南知名美食店家「周氏蝦捲」近日被網友爆料，有員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，消息一出引發網友熱議，官方也上網留言回應「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」，除了致歉，也強調將嚴正處理涉事員工，之後也補充表示涉事員工已解聘。

    昨日有網友在Dcard發文指出，「今天中午去安平的周氏蝦捲老店用餐，親眼看到一塊吃剩的油豆腐，被店員直接倒回滷鍋裡」，網友表示當時在店內用餐，目擊有店員將原本放在廚餘桶旁邊的油豆腐「用非常快速度倒回滷鍋」，原本隔壁桌客人沒吃完的炸物，也被挑出來放在一旁的盤子上，後續也不知去向，讓網友直呼「真的覺得蠻噁心的」。

    網友發文也披露，之後有打電話給總店的店長，對方在調查後，老店店長也坦承有店員將客人吃剩的食物丟回去滷鍋，除了致歉也強調整鍋滷汁已經全部倒掉。

    昨晚間也有自稱小老闆的網友到該篇發文底下留言表示，「針對有客人反映『員工將廚餘倒回鍋中』的嚴重事件，我們深感遺憾並高度重視」，並強調「我們在此鄭重聲明：店內所有食材皆應符合衛生與安全標準，老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」。

    聲明指出，「針對此事，我將會展開內部調查，並會查明相關事實，絕不姑息任何違反食品安全的行為。若調查屬實，我們也將嚴正處理涉事員工。我們再次對此事件帶來的不安與疑慮，向所有支持我們的客人表達最深的歉意。我們將全面檢討並強化員工教育，絕不容許類似情況再度發生」。

    後續小老闆也更新處理進度，強調「周氏蝦捲旗下品牌目前於全台已有58處營業據點，絕非為節省微小成本而損害品牌信譽之小本經營者」、「針對本次事件，涉事員工已予以即刻解聘，老闆亦自事發第一時間即積極面對，毫無迴避之意圖。為還原事實真相，特此公開事件相關影片，供大眾參閱」。

    昨日有網友在Dcard發文指出，「今天中午去安平的周氏蝦捲老店用餐，親眼看到一塊吃剩的油豆腐，被店員直接倒回滷鍋裡」。消息一出引發網友熱議。（圖擷自Dcard）

    昨日有網友在Dcard發文指出，「今天中午去安平的周氏蝦捲老店用餐，親眼看到一塊吃剩的油豆腐，被店員直接倒回滷鍋裡」。消息一出引發網友熱議。（圖擷自Dcard）

    昨晚間也有自稱小老闆的網友到該篇發文底下留言，強調「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」，除了致歉也表示涉事員工已遭解聘。（圖擷自Dcard）

    昨晚間也有自稱小老闆的網友到該篇發文底下留言，強調「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」，除了致歉也表示涉事員工已遭解聘。（圖擷自Dcard）

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