蝴蝶颱風成形！氣象專家揭影響 週四後防劇烈降雨

針對目前位於南海的熱帶性低氣壓「TD01」，氣象專家指出，根據最新美、日官方預報顯示，最快將於今日成形為蝴蝶颱風，不過氣象署預報則顯示，會在明日凌晨才成形，不過不管是哪一國的模擬，未來均無侵台機率。（圖擷自氣象署）

2025/06/11 09:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓「TD01」目前位於南海，今天上午成為今天第一個颱風「蝴蝶颱風」；氣象專家指出，不過不管哪一國模擬，未來都會朝中國海南省、廣東省一帶前進，均無侵台機率。但受外圍環流影響，預估本週四至週日全台降雨機率增大，中南部及花東地區更會有局部大雨或強降雨發生。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，蝴蝶颱風強度將維持在輕度颱風至中度颱風之間，由於太平洋高壓軸線適時的西伸，將循著環境駛流場的導引，先往西北，朝海南島方向前進，後轉北、到東北方向到中國登陸，預計最後會在華南地區消散死亡，結束它不到120小時的生命。

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「林老師氣象站」表示，受蝴蝶颱風外圍雲系、低壓帶北抬及環境西南風輸送水氣等影響，預估明日至週日（12日至15日）這段期間，全台降雨機率增大，尤其是中南部及花東地區，並有局部大雨或強降雨發生的機率，且還須加強注意，因氣壓梯度增強所導致局部地區的強陣風現象。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，續防紫外線、防中暑。今日因大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；花東水氣增、有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，明日至週六因「輕颱蝴蝶」外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。明日以東半部及南部機率最高、明下午起中部以北機率亦提高；週五各地皆受影響；週六南部持續有劇烈降雨的機率；氣溫則因降雨而稍降，但依然悶熱。

吳德榮提到，下週日至週二（15至17日）各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。下週三至五各地仍是晴熱如夏，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮也指出，「蝴蝶」強度逐漸增強，但仍為「輕度颱風」，其未來先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入中國。根據最新歐洲系集模式模擬顯示，與氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，皆無侵台機率。

「林老師氣象站」指出，位於南海的熱帶性低氣壓「TD01」預估今日將再增強為西北太平洋的今年第1個颱風，強度將維持在輕度颱風至中度颱風之間。未來將先往西北，朝海南島方向前進，後轉北、到東北方向到中國登陸。（圖擷自臉書）

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