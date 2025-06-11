好過日指高雄只有「2.93」條軌道運輸 台鐵地下段僅發揮1/3效益

高雄已經有4條都市軌道運輸系統，高雄好過日認為輕軌和台鐵都未達到系統設計的基本服務標準，實際上只有「2.93」條。（圖擷自臉書粉專高雄好過日）

2025/06/11 09:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄已經有4條都市軌道運輸系統，包含高捷紅橘線、輕軌環狀線及台體地下化，臉書粉專「高雄好過日」卻認為高雄只有「2.93」條軌道運輸，因為輕軌只發揮完整效益的6成，台鐵地下段可能只有1/3左右，「2+0.6+0.33=2.93」；對此，台鐵公司表示會滾動檢討運量，高捷公司也說輕軌未來會視運量核實檢討班距。

高雄捷運紅線每天約有161班車，略多於橘線的154班，尖峰班距3~4分鐘，離峰8分鐘，整天含深夜時段平均起來，大概6~7分鐘就有一班車。

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臉書粉專「高雄好過日」認為，但輕軌和台鐵都遠遠沒有達到其系統設計的基本服務標準。台鐵在新左營到鳳山區間，11個車站平均站距1.4公里，同樣是地下化、鋼輪鋼軌系統，若有密集服務，完全等同是一條捷運的服務量能。

但這個區間內的台鐵通勤車站，以設有2個月台的美術館來說，和其他無待避空間的通勤站班次相當，每天僅有48班通勤列車，首班車05:14，木班車23:51，平均班距長達24分鐘，離峰時段常常半小時才有1班車。

輕軌方面，每天則有81班車，尖峰班距10分，離峰15分，整天平均下來是12分半，跟原本設計的尖峰6分，離峰7.5分仍有相當距離，且每天營運的時間大概比捷運短了2小時。

「高雄好過日」指出，以電聯車滿載的狀況而言，捷運紅橘線每小時單向運能，平均可達大約8000多人、輕軌1200多人、而台鐵則在3000人左右，推估目前輕軌只發揮了完整效益的6成，而台鐵地下段可能只有1/3左右。

據統計，台鐵地下化通勤站的進出站運量，普遍在1000~2000人左右，若和輕軌車站相比，大部分排不到前10名，若只加總鳳山至新左營11個站區間，去年的平均日運量約為27954人（進站+出站/2），且8成運量由高雄、新左營、鳳山這3站貢獻。

對此，台鐵公司表示會滾動檢討運量，機動調整；高捷公司也說，輕軌未來會視運量核實檢討班距。

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