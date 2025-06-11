今年首颱「蝴蝶」生成 氣象署估對台無影響

熱帶性低氣壓TD01今天上午生成今年首颱蝴蝶颱風。（圖擷取自中央氣象署官網）

2025/06/11 09:46

首次上稿 08:47

更新時間 09:46（颱風生成）

〔記者林志怡／台北報導〕今年首個颱風「蝴蝶」今（11）日上午8時生成！日本氣象廳率先將熱帶性低氣壓TD01改列為輕度颱風，中央氣象署稍後的預報將跟進。氣象署指出，蝴蝶颱風目前仍有高低層分離的情況，結構並不太好，且這類季風低壓內生成的颱風，普遍外圍比中心更強，加上目前已經相當靠近陸地，未來強度發展空有限。

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中央氣象署指出，TD01今日清晨2時中心位於南海海面，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，目前仍有高低層分離的情況，原預期還需要一段時間整合，今晚過後比較有機會發展為颱風，且已經相當靠近陸地，未來強度發展空間有限。

然而，日本氣象廳今日上午8時就將TD01改列為輕度颱風「蝴蝶」，黃恩鴻表示，氣象署將於稍後的預報跟進，而蝴蝶颱風目前中心風速為每秒18公尺，中心氣壓995百帕，但目前結構並不好，中心較弱，且仍有高低層分離的情況，也已經逐漸接近陸地，未來增強空間仍不大。

黃恩鴻指出，根據目前的預報路徑，蝴蝶颱風預計持續往西北西移動，接著北轉登陸海南島，並持續北上進入華南地區，預報路徑距離台灣有相當距離，不會直接影響台灣近期天氣，但颱風移動過程中，將造成南海至菲律賓東方海面的低壓帶北移，造成中南部地區週四至週六有較明顯的降雨出現。

此外，蝴蝶颱風是9年來最晚生成的颱風，氣候值來看，1至6月平均颱風生成數落在4.27個，逐月分別是1月0.4個、2月0.2個、3月0.3個、4月0.6個、5月1.0個、6月1.7個，今年明顯低於氣候值，前一次直到6月都還沒有颱風生成的年份是2016年，當年首個颱風「尼伯特」直到7月才生成。

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