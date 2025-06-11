南台灣觀光地標 墾丁大街夜市力圖轉型邁向合法化管理

墾丁大街夜市是南台灣觀光地標。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/11 08:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街夜市這個南台灣觀光地標，過去因攤位消費問題、公地占用與環境髒亂，近年屢遭酸民針對性「霸凌」，如今改革曙光乍現。恆春鎮公所二月通過攤商自治條例送交屏東縣政府，盼透過合法化管理，讓「墾丁」不再成為譏諷代言詞，夜市重拾觀光招牌光環。恆春鎮公所坦言，面對歷史共業，壓力沉重，攤位與道路規劃耗時費力，公平性更是一大挑戰，但改革勢在必行。

為了解決攤商合法化程序，鎮公所召開地方說明會，計畫成立獨立攤商自治管理委員會，負責夜市運作、清潔管理及消費糾紛，並在公所監管下運作。屏東縣政府則承擔道路養護責任，陸續規劃攤位設施帶及人行環境改善工程，力求讓遊客對墾丁夜市改觀。

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整頓說明會中，社區發展協會呼籲，組織架構應盡速確立，勿讓改革停滯，「不管誰來管理，先動起來！」攤商們則積極響應，提議召開會員大會，統計攤位數量並成立管理委員會。

現任管委會主委曾春惠強調，將組織臨時攤商志工團隊，展開初步規劃，展現自發改革的決心；墾丁里長劉琴鳴則提到，白天攤位占用道路導致景觀混亂，建議尋找適當地點安置攤商，避免影響觀光形象。

經過屏東縣府、鎮公所與攤商討論，初步結論由現有管委會暫代管理，兩個月內完成攤位盤整及會員大會組織設立，作為與鎮公所的對口單位。縣府也同意延長兩個月臨時市集運作時間，預計暑假後完成全新管委會登記，邁向合法化管理。曾春惠表示，攤商們期待透過自治，讓夜市環境更整潔、經營更規範，吸引更多遊客。

這場改革不僅是墾丁夜市的轉型契機，也是地方觀光產業的關鍵一步。過去，墾丁大街因攤位無序擴張、違規占用道路屢遭批評，甚至成為國旅負面代言詞，如今在縣府、公所與攤商三方協力下，夜市有望脫胎換骨。屏縣府交旅處指出，未來將結合在地文化特色，打造具墾丁風情的夜市品牌，讓遊客感受南國海濱的獨特夜間市集魅力。

「這是最後一哩路，只要大家齊心協力，墾丁夜市一定能成為國旅驕傲。」管委會主委曾春惠說，隨著暑假旺季將至，夜市改革的成效備受矚目，墾丁大街能否甩開滷味、調酒、烤玉米等消費刻板印象，重現觀光榮景、大展鴻圖，全台灣都在看。

墾丁大街夜市深受遊客喜歡。（記者蔡宗憲攝）

為了解決攤商合法化程序，鎮公所召開地方說明會，計畫成立獨立攤商自治管理委員。（記者蔡宗憲攝）

為了解決攤商合法化程序，鎮公所召開地方說明會，計畫成立獨立攤商自治管理委員。（記者蔡宗憲攝）

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