熱帶低壓進逼！今午後雷陣雨擴大 大台北迎36度高溫

中央氣象署表示，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

2025/06/11 07:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（11日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，愈晚水氣愈多，晚上開始東南部及恆春半島有局部大雨發生機率。其他地區為多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微擴大，各地山區及中南部地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

氣溫方面，各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為32到35度，大台北及中南部容易有局部36度以上高溫，外出請注意防曬、多補充水分；各地低溫則約26至28度。

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離島天氣方面，澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為陰時多雲；澎湖氣溫27至32度，金門氣溫26至32度，馬祖氣溫26至30度。

此外，位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻西南方約1005公里，有增強為輕度颱風的趨勢。儘管對台灣無直接影響，但預計明天（12日）起花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生機率。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天東部、東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東北部及中部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部地區及其他山區午後亦有局部大雨。

13日低壓帶影響，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，中部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部、東部地區及中部山區午後有局部大雨發生的機率。

14日低壓帶影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

15日至17日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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