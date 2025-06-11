06/11 各報重點新聞一覽

國民黨台北市黨部發言人林岳龍（左），檢調懷疑他疑似利用助理身分刺探蒐集立院機敏資料，趁往來兩岸傳遞訊息給對岸人士。（圖：取自林岳龍臉書）

2025/06/11 06:27

自由時報

國民黨北市黨部發言人涉共諜 檢搜索約談 另有一國會前助理涉案

台北地檢署偵辦民進黨前黨工黃取榮等四人遭中共吸收涉嫌洩密，昨依違反國安法等罪嫌將四人起訴；檢調發現，藍營也有黨工及助理是共諜，且至少有兩名國會前助理涉案，他們疑利用助理身分收集立院機敏資料，檢調昨搜索國民黨台北市議員王欣儀的助理林岳龍及基隆市議員藍敏煌的助理王凱民住處及辦公室，朝違反國安法刺探或收集公務上應秘密文書等罪嫌偵辦。

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人口連17月負成長 5月新生兒8433人 再創單月新低

內政部昨公布最新戶口統計資料，今年五月人口數二三三五萬五四七○人，比起去年同期減少五萬八一三八人，人口連續十七個月負成長；新生兒部分，五月出生數為八四三三人，再創歷史單月新低。

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全台最大宗 重達300公斤 破獲喪屍煙毒走私 黑市價達75億

橋頭地檢署昨宣布偵破全台最大宗喪屍煙毒走私，總重達三百公斤，黑市價格約七十五億元，今年初販毒集團成員於小年夜申報「化學品」空運貨物，企圖闖關遭攔檢查獲，檢警溯源追查，先後逮捕八名成員到案，其中包括竹聯幫明仁會年僅廿一歲的成員何柏森，涉案六人被依毒品危害防制條例起訴。

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聯合報

綠共諜案4人起訴求重刑 府、外交機密外洩

民進黨前資深黨員黃取榮涉遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑刺探、收集國家機密，黃、邱兩人共獲八百多萬台幣報酬。台灣高檢署、台北地檢署昨分別依違反國家機密保護法、為大陸發展組織等罪嫌起訴四人，其中黃被起訴涉犯四罪，檢方累計共求刑卅年六月，四人移審後，法院裁定繼續收押。

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美商會：穩定供電 外資布局台灣關鍵

台灣美國商會昨日發表「二○二五年台灣白皮書」，明確表達美國對台所施加的新關稅，對台灣不公平，呼籲美國調整關稅政策，並鼓勵恢復美國內閣級官員訪台，推動雙邊貿易、能源等領域合作。雖然台灣已於今年五月進入非核家園時代，不過，美國商會也強調，穩定、可靠且乾淨的能源供應，將是吸引外資擴大在台布局的關鍵前提。

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中國時報

綠共諜洩密逾20年 檢求重刑

檢調偵辦綠營黨工共諜案，查出民進黨資深黨工黃取榮、邱世元遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，再陸續吸收賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮祕書何仁傑洩漏機敏資料予陸方，黃、邱2人分別收受陸方607萬7500元、221萬6924元為工作報酬。其中黃取榮早在陳水扁擔任總統時，就被被吸收充當共諜，潛伏綠營超過20年。

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陸稀土出口若加快 川普將放寬晶片管制

美中經貿高層10日在倫敦舉行第2天談判，美國商務部長盧特尼克指會談進展順利。川普總統在白宮坦承，「中國不容易對付」。白宮高層已透露，若北京同意加快稀土出口，川普將放寬對大陸出售晶片的限制。但川普則僅表示，「我們將拭目以待」。

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內政部昨公布最新戶口統計資料，新生兒五月出生數為八四三三人，再創歷史單月新低。

橋頭地檢署昨宣布偵破全台最大宗喪屍煙毒走私，總重達三百公斤，黑市價格約七十五億元，此案獲選行政院第十二波安居緝毒專案記者會。（記者田裕華攝）

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