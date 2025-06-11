前高雄車站站長籲電扶梯設「門禁」顧安全 台鐵：提兩鐵會議討論

前高雄車站站長呼籲電扶梯前應設實質管制的門，確保地下層深夜時段的安全。（記者王榮祥攝）

2025/06/11 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年退休的高雄車站站長上官慧珠日前受邀回娘家參與鐵道節活動，雖已不在車站上班，仍心繫車站大小事，誠懇向與會幹部建議電扶梯地面層出入口應設「門禁」顧安全。台鐵公司說，有技術面需點克服，會提「兩鐵會議」討論。

上官慧珠在台鐵服務長達40年，是首位特等站（高雄）女站長，去年元月退休。儘管已不在高雄車站上班，她仍關切車站的一切，出席鐵道節活動致詞不改直率風格，在台上公開向與會長官呼籲，高雄車站電扶梯地面層出入口應有實質「門禁」，才能更保障站內深夜時段的安全。

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高雄車站每天人潮超過1.4萬人次，目前地面層到地下層共有8處電扶梯使用中，東、西兩側電扶梯還未開放，每天凌晨0點30分到清晨4點30分間會以紅龍在地面層管制。

上官慧珠在站長任內即對此相當憂心，評估深夜時段人力有限、站體空間又大，曾建議設置硬體、可有效阻隔的「門」，才能確保地下層安全；日前回娘家時看到電扶梯仍只是紅龍，覺得只能管制性不足，具體的「門」才有效果。

台鐵說明，車站挑高較高，如果要在電扶梯前增設具體的門（可擋進出與避免攀爬），會碰到技術層面問題，還須顧慮整個建築法規，但也能理解前站長的用心，相關問題已提出到台鐵公司、鐵道局的「兩鐵會議」討論。

前高雄車站站長上官慧珠受邀回娘家參加鐵道節活動，直率向長官建議地面層電扶梯出入口應設門禁管制。（記者王榮祥攝）

高雄車站電扶梯在地面層設有紅龍，每天凌晨0點30分到清晨4點30分會拉開紅龍管制進出。（記者王榮祥攝）

高雄車站站體空間約3公頃，從地面層到地下層已有8處電扶梯使用中。（記者王榮祥攝）

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