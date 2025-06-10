用生命彩繪世界！腦瘤小勇士獲總統教育獎 校方助辦畫展圓夢

腦瘤小勇士陳星諺獲選台南市總統教育獎，校方為他辦兒童畫展，一圓夢想。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/10 23:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕就讀台南關廟區崇和國小六年級的陳星諺，是名罹患腦瘤的早產兒，歷經開刀、高劑量化療，以及自體幹細胞移植等磨難，勇敢對抗病魔，過程雖然辛苦，但他樂觀面對，還時常幫助同學，獲選全市總統教育獎特優殊榮，校方也為喜歡作畫的他舉辦個展、圓夢，彰顯用生命彩繪世界的毅力。

個展由台南市的重症兒童關懷協會、友善愛心協會等公益社團一起協辦，今天在崇和國小多功能教室熱鬧開幕，以「星空燦爛」為主題，強調他歷經苦難淬鍊，勇敢地畫筆將愛傳遞出去。

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現場展出16幅繪畫，是陳星諺在崇和國小求學期間的創作，他一出生就是早產兒，快3歲時，因走路不穩，就醫檢查，被診斷出是小腦惡性水母細胞瘤所導致。

治療後，星諺有右邊手腳沒力氣，以及短暫失語等後遺症，迄今仍要持續回診，沖洗人工血管，避免阻塞，還得積極做復健，穩定身體狀況。

陳星諺一路走來很不容易，被問到未來志向，他希望能當個遊覽車司機，可以載著家人，以及生病的兒童一起去兜風，若有能力，也要買禮物送給醫院裡的小朋友，但願大家都可健康、快樂地成長。

家人哽咽地說，不知道星諺的生命會何時終止，目前就是把握當下，協助完成他想做的事，全力陪伴，踏實築夢。

校長陳彥良以勇闖生命幽谷的鬥士來形容星諺，即使忙著對抗病魔，也保持勇敢與善良，待人溫和，很有禮貌，尤其還擔任崇和的小志工，時常幫助同學。

陳星諺在崇和國小期間，協助指導的特教老師黃永欽，先讓他以左手拿筆練習寫字，有進步之後，再開始學畫，逐漸培養興趣。

黃永欽指出，星諺真的很用心，他每天都努力不懈，就為了能跟上同學們一起讀書，奮發的精神，著實令人感動。

陳星諺的兒童畫展開幕，同學們結伴欣賞，對於構圖所表現的寓意，很感興趣。（記者吳俊鋒攝）

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