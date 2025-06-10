金門金湖鎮再添「海味」 3公尺高巨型花蛤打卡再衝一波

金門縣金湖鎮有一座高3公尺、寬4公尺的巨型「花蛤」，在「海灘小子」雕像指引下豎立在成功海邊，相當醒目。（記者吳正庭攝）

2025/06/10 23:07

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮特產最近又多了一樣「海味」，位於成功海灘旁高3公尺、寬4公尺由文化部傳統匠師打造的「花蛤」，雖然是裝置藝術，但擬真度極高，又具當地特色，連日來吸引遊客奔相朝聖、打卡。

金湖鎮公所2023年在復國墩漁港推出「嗆蟹」地景藝術，栩栩如生，迅速刮起打卡旋風，今年再以成功海灘特產「花蛤」為主題，打造高3公尺、寬4公尺的「巨蛤」，同樣是出自嗆蟹創作者、2014年獲文化部傳統匠師「泥塑剪黏」認證的蔡鴻儀，雖然花蛤豎立，但材質細緻，即使距離遊客容易到達的成功海邊有段距離，依然是焦點。

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金湖鎮長陳文顧說，花蛤，金門話稱作「沙厶ㄨㄟˋ」，外觀近似蛤蜊，但花蛤的顏色以白色、乳黃、褐色為主，外殼平滑、有鋸齒狀紋路或放射狀線條；金門海域水質清澈的地方，提供花蛤理想的棲息環境，花蛤殼薄肉嫩、風味鮮甜，已經是金門代表性的海產，有一分屬於金門的海味記憶。

他說，隨著產業文化推廣，花蛤已成為金湖鎮的代表物產，每年舉辦「花蛤季」活動，體驗挖蛤樂趣、大啖現煮花蛤料理，是一大享受。

陳文顧說，以「花蛤意象」打造的地景地標，是透過當地里長陳偃武的協助，廣邀居民及地方仕紳參與，促成「花蛤」雕塑設置於成功海灘平台。鎮公所預計6月28日為花蛤舉辦「揭幕」式，並辦理放流活動。

金門縣金湖鎮的巨型「花蛤」豎立在成功海邊，相當醒目，連日來吸引不少遊客前往朝聖。（記者吳正庭攝）

金湖鎮長陳文顧（蹲者右一）踏勘後呼籲，圍籬還未架設，打卡民眾注意安全。（記者吳正庭攝）

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