中壢「龍岡．好室」社宅招租 即起至7/8線上受理申請

「龍岡．好室」社會住宅已完工。（記者李容萍攝）

2025/06/10 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕中央社會住宅首波招租開跑！位於桃園中壢區龍岡路三段與龍門街口的「龍岡．好室」社會住宅已完工，即日起至7月8日於「安居好室入口網」受理線上招租申請，有意願招租民眾可洽現場實體服務據點，或可就近NPO（非營利組織）團體的服務處諮詢。

「龍岡．好室」基地由國防部提供土地（原陸軍龍翔營區），由國家住宅及都市更新中心負責興建，分為A、B、C、D棟共4棟，地上5層建築，共150戶為套房1、2房及3房型，其中，優先戶60戶、一般戶90戶，最小面積16坪租金含管理費4950元起。

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國家住都中心執行長柯茂榮表示，「龍岡．好室」社宅是該中心在桃園市首件招租的社宅，地理位置鄰近龍岡圓環、忠貞市場，距離中壢市區僅15分鐘車程，其戶外平面停車空間設計完善，共可停放汽車79輛、機車155輛，社區保留既有樹木，留設多處開放空間供鄰里使用，並預計設置80坪日照中心，預計可服務36位長者。

國家住都中心在市境現有桃園區「慈文安居」、中壢區「振興安居」、大溪區「太武安居、楊梅區「埔心安居」、龜山區「樂善安居」、龍潭區「上林好室」、平鎮區「湧光安居」等社宅興建中，預計2028年2月前陸續竣工。

另外，還有桃園區「日光安居」、「福安安居A」、中壢區「富台安居」、「龍安安居」、「過嶺安居」、「白鷺安居」、楊梅區「埔心安居B」、「埔心安居C」、「大平安居」，以及蘆竹區「大華安居A」、「大華安居B」等社宅，均已決標待開工中。

「龍岡．好室」社會住宅，留設多處開放空間供鄰里使用。（記者李容萍攝）

「龍岡．好室」社會住宅戶戶都有窗戶，圖為不同房型樣品的陳設。（記者李容萍攝）

「龍岡．好室」社會住宅戶戶都有窗戶，圖為不同房型樣品的陳設。（記者李容萍攝）

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