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    東港海鮮餐廳「10400套餐」爆紅客人狂點 老闆勸退：賣鬧啊

    今天又有兩桌客人點「「10400套餐」大快朵頤。（記者陳彥廷攝）

    今天又有兩桌客人點「「10400套餐」大快朵頤。（記者陳彥廷攝）

    2025/06/10 22:50

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港有家海產店日前被爆料10道菜1碗湯要價1萬400元，老闆公布監視器還原真相後，菜單內含龍蝦，反而意外的讓個套餐爆紅，端午連假竟意外有多組客人專程來吃，直到今天都有客人專程來點這套「10400套餐」。

    爆料po文並未說明是兩桌的價錢，也沒說有龍蝦，認為店家態度強硬不想去零頭，網友看了紛紛炎上。店家拿出監視器影像自清，網友才發現這組客人多達20人去吃，還點了兩桌，又有點龍蝦，風向開始轉換，不少人直說，「東港海鮮一桌5000出頭不算貴吧？」。

    也有許多人付諸行動，直接打電話，「我要訂10400套餐」。孫姓業者指出，若照當天包括炸蚵、金沙透抽、油雞腿、脆皮豬腳半隻、櫻花蝦炒飯、魚蛋、大盤空心菜、無目鰻、炸肥腸、蝦球、清蒸蛤蟆、小尾龍蝦2隻半以味噌湯、粉絲煲方式料理再加上水果，通通都是乘以2，這個連20名男子要完全吃光光都沒那麼簡單，因此菜單雖吸引眾多人詢問，但常常被他以「賣鬧啊」勸退，改點其他分量的更多。

    孫姓業者說，縱使他在網路上並沒有特別推出這種組合，但這張菜單在網路推波助瀾下，「逼到」他必須要推出「10400」套餐的菜單，這兩個多星期也有2、30組客人「真的點到」，今天又有2桌客人前來「捧場」，盤子多到擺不上轉盤，客人直說，「一桌5200有龍蝦還要嫌」、「太好吃了」，笑稱黑鮪季來東港不點黑鮪沒關係，其他的海鮮也「非常好吃」。

    「10400套餐」有龍蝦。（記者陳彥廷攝）

    「10400套餐」有龍蝦。（記者陳彥廷攝）

    今天又有兩桌客人專程點「10400套餐」。（記者陳彥廷攝）

    今天又有兩桌客人專程點「10400套餐」。（記者陳彥廷攝）

    「10400套餐」有龍蝦。（記者陳彥廷攝）

    「10400套餐」有龍蝦。（記者陳彥廷攝）

    今天又有兩桌客人專程來店點10400套餐。（記者陳彥廷攝）

    今天又有兩桌客人專程來店點10400套餐。（記者陳彥廷攝）

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