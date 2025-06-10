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    紓解台1線車潮！桃園泰豐舊廠區自辦重劃 市府規劃新聯外道

    中壢區原泰豐輪胎舊廠自辦市地重劃動工，圍牆內須開發為聯外道路。（記者李容萍攝）

    中壢區原泰豐輪胎舊廠自辦市地重劃動工，圍牆內須開發為聯外道路。（記者李容萍攝）

    2025/06/10 23:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區原泰豐輪胎舊廠區，業者自辦市地重劃案已於3月底動工，市府工務局將以區內原已規劃的聯外道路，納入中華路2段367巷，預計明年動工興建長度約300公尺，寬度約20公尺的道路，可連接台1線（中華路）與忠信路。

    泰豐輪胎舊廠區，業者自辦市地重劃，其一旁就是台1線及鐵路地下化，基地周邊未來將新設中原車站，預計轉型為結合住宅、公園與停車場的全新市鎮，並串聯中壢車站規劃10多公里的亮麗廊道，由於周圍社區對外僅仰賴中華路2段367巷通行，地方建議儘速拓寬並與此巷合併為30公尺雙向四線道。

    市府工務局工程用地科長謝馥揚今（10日）表示，原泰豐輪胎廠旁連外道路依1999年期間所擬定中壢平鎮都市計畫（原住宅區變更為工商綜合專用區及生態綠地）就已規劃聯外道路，原設計寬度為12公尺，連接台1線（中華路）與忠信路。

    謝馥揚說，現因市府考量鄰忠信路中原營區重劃，及泰豐自辦重劃等重劃區發展帶來人口及交通流量增加，將本計畫路段規劃拆除原有泰豐輪胎公司圍牆，納入現況為中壢區中華路2段367巷，同時將電桿遷移或下地，整體道路長度約300公尺，寬度約20公尺，工程總經費約7000萬元，預計今年底完成設計，預計明年動工、2027年底完工。

    國民黨立委魯明哲、市議員葉明月表示，泰豐自辦重劃區面積達8.8公頃，全區將提供3.3公頃公共設施用地，包括3座公園與1處大型停車場，目前出入動線單一且狹窄，中間雜草叢生、常遭違停占用，不僅影響景觀，也存在治安疑慮，建議市府儘快拓寬為雙向4線道，打通與台1線、中原文創園區及普忠地下道之間的交通，讓居民出行更便利，也能有效導引車流，提升整體道路安全性。

    泰豐輪胎舊廠區自辦重劃，市府規劃興建聯外道路。（桃市府工務局提供）

    泰豐輪胎舊廠區自辦重劃，市府規劃興建聯外道路。（桃市府工務局提供）

    中壢區中華路二段367巷可通往台1線。（記者李容萍攝）

    中壢區中華路二段367巷可通往台1線。（記者李容萍攝）

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