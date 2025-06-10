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    台灣玻璃館黃金隧道再進化！4.0版增長到160公尺 超夢幻光影曝

    超人氣的黃金隧道最新版來了，光影桃花源讓人不想離開。（記者劉曉欣攝）

    超人氣的黃金隧道最新版來了，光影桃花源讓人不想離開。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/10 22:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕展現台灣玻璃的絕美與高超工藝實力，國內觀光工廠的龍頭老大「台灣玻璃館」最超人氣的「黃金隧道」，今年端出17年來4.0版的大改造，長度加長到160公尺，運用LED大型看板的電子科技，呈現超現實主義的「光影桃花源」，打造大魔王等級的玻璃迷宮。

    台灣玻璃館創辦人林肇睢說，「只有黃金隧道能夠超越自己！」黃金隧道是台灣玻璃館的招牌，更是台灣玻璃工藝最頂尖實力的展現，這次改造要突破並不容易，最後想到台灣就是世界最強的科技島，以科技感融入玻璃光影，並有動畫互動，讓4.0版就像走在超現實的幻境。

    全新的黃金隧道讓人不只是如同進入玻璃萬花筒森林，雙腳如同踩在無底深淵，抬頭就像是擁有浩瀚宇宙，一轉身就是悠游在海底世界，4.0版透過LED大型看板的電子科技，讓玻璃光影更加夢幻迷離，讓人恍如置身「玻璃桃花源」，會讓人忘記時間，完全都不想走出去。

    林肇睢說，黃金隧道17年來已吸引1500萬人次前來，從2008年最原始的只有20公尺陽春玻璃迷宮，當年就一炮而紅。隨即推出2.0版加長到96公尺，營造海底世界的玻璃天地。3.0版的長度增加到120公尺，以「浩瀚宇宙」設計引領進入外太空。今年全新改版，讓黃金隧道更有看頭，展現台灣玻璃產業最堅強的實力。

    只要在黃金隧道拿出手機打開手電筒，就可以拍下愛心光軌。（記者劉曉欣攝）

    只要在黃金隧道拿出手機打開手電筒，就可以拍下愛心光軌。（記者劉曉欣攝）

    黃金隧道4.0版大改造，運用LED大型看板的電子科技，呈現超現實主義。（記者劉曉欣攝）

    黃金隧道4.0版大改造，運用LED大型看板的電子科技，呈現超現實主義。（記者劉曉欣攝）

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